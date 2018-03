Errores habituales

1 El empresario muchas veces se guía por la máxima de que "si el negocio marcha bien, comienzo a subir los precios" y lo hace hasta lo conocido como "el precio máximo aceptado por el mercado". El problema es que hay un segmento, personas que eran clientes, que se pierde.



2Tener un negocio improvisado en el que no se haya programado su estructura. Por ejemplo, para un negocio de servicios, no tener a la gente bien capacitada antes de que llegue la temporada alta.



3Muchas veces, se falla por no hacer una lectura fina del mercado. La temporada no lo es para todos los negocios. Los que tienen éxito en temporada alta utilizan un método a prueba y error en donde día a día ajustan la oferta en relación a la demanda, tradicionalmente, se suele ajustar a lo que al empresario le parece en lugar de lo que el cliente quiere.