Como parte de la colección Gestión del Conocimiento, Fergus O’Connell presentó El poder de hacer menos. Cómo pasar tu preciosa vida haciendo lo que de verdad importa. Allí, en unas 170 páginas, el autor ofrece tips para aprender a priorizar y delegar tareas y poder, así, disfrutar más del tiempo. De un modo ágil y dinámico, O’Connell ofrece ejemplos prácticos aplicados al día a día de las empresas, ejercicios para hacer y mucho análisis.

O’Connell, de origen irlandés, lleva escritas cinco novelas y más de 10 libros de empresa, como How to run succesful projects - The silver bullet, un best seller en el Reino Unido.