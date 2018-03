"Mi ideal en 10 años es que me reconozcan como una empresa innovadora en la categoría de juguetes para bebés, porque ofrezco una serie de productos que son imposibles de fabricar en la Argentina", analiza el emprendedor Mauro Berenstein, fundador de Zippy Toys. "En el futuro, también me gustaría producir localmente, pero no es tan sencillo por una cuestión de escala y que el volumen de la demanda local", agrega.