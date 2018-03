El funcionamiento de la mente humana es uno de los mayores misterios del universo y su potencial es innegable. No por nada, Buda afirmó: "La mente es todo; en lo que piensas te transformas". En efecto, todo lo que deseamos es posible si nuestra mente está preparada para conseguirlo. Pero no siempre se está preparado para mejorar su funcionamiento. Para ello, es necesario un entrenamiento mental que libere el verdadero potencial de la mente.

Desde lo mental, se pueden controlar todos los planos de la vida. Mucha gente no se anima o no puede entrenarla al máximo. Si se proponen las metas, es todo posible. Solo hace falta el entrenamiento adecuado para hallar el verdadero punto de equilibrio que haga explotar el nivel creativo de una persona y la innovación. Este libro propone la ruta en orden a despertar el poder de la mente, desde una perspectiva de autoreconocimiento y valoración personal. Para eso, Lalo Huber propuso, a través de Despierta el poder de tu mente, una verdadera hoja de ruta de la autosuperación.

Huber, director de Lalo Huber Training & Coaching, es consultor de empresas, conferencista, coach, capacitador y profesor universitario en reconocidas universidades nacionales, en temas de comportamiento organizacional, comunicación y otros relacionados al mundo de la empresa.

El especialista es un conocedor de la temática del liderazgo, con libros publicados como La mente del líder y El mundo no sabe lo que somos. Huber cuenta con una excelsa y larga trayectoria en el ámbito gerencial, en compañías multinacionales de la talla de Telecom, SAP y ExxonMobil.