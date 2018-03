De la mano de los millennials

Un estudio de Manpower revela que el 97% de los jóvenes piensa que su generación logrará la igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a posiciones como líderes, aunque creen les llevará más de dos décadas acabar con la brecha hoy existente. El 59% de los encuestados cree que la herramienta más poderosa que una organización puede utilizar para promover el liderazgo femenino es la creación de una cultura de equidad liderada por el CEO; mientras que el 42% coincide en que los esquemas flexibles de trabajo son clave para impulsar una mayor participación femenina en posiciones de liderazgo.

El estudio identifica algunas ideas para llegar a una inclusión consciente y eficaz:



1 El cambio empieza con uno.

2 Los líderes tienen que hacer suyo el compromiso y no delegarlo.

3 Es necesario preguntarse: "¿Por qué no?".

4 Es más posible con personas que valoren a las personas.

5 Los programas no funcionan si no van acompañados de una inclusión consciente.

6 Hay que ser explícito: ¿mujeres cuándo y dónde?

7 Ser responsables: establecer objetivos alcanzables y medibles.