Cuando el furor por la conectividad móvil genera rentabilidad

Globadlity es una de esas empresas que funcionan las 24 horas los 365 días del año. "Es una suerte de máquina que no para, como Wall Street", afirma Juan Pablo Degiovanni, fundador y CEO de la firma que creó junto a su socio Alejandro Grinblat. Más conocida en la jerga como Globad, se trata de una agencia de medios móviles impulsada en 2013 con el objetivo de brindar eficiencia en la planificación de campañas de publicidad para telefonía celular y hacerlas más rentables. Mediante sus herramientas, mejora los índices de conversión y realiza segmentaciones para ayudar a las marcas a posicionar sus productos y servicios en el ecosistema digital.

El emprendimiento está basado en dos unidades de negocio: performance y branding. Por un lado, vende a los clientes instalaciones de sus aplicaciones. Así, la agencia facilita descargas de Restorando, Avon y Monopoly Bingo, por nombrar algunos ejemplos. La segunda trabaja en el desarrollo de campañas publicitarias y ofrece formatos de anuncios que se adaptan a cada smartphone, tablet y desktop. Para hacer más interactiva la experiencia del usuario y lograr engagement, es posible optar entre Video Impact (la inserción de video en los captcha que, a su vez, contienen una frase que hace referencia a la marca), Visor 360° (un dispositivo que permite mirar alrededor en todos los ángulos como si la persona estuviese en el lugar) y Native ad (posteos patrocinados y relacionados a lo que el lector está consumiendo), entre otros. "Brindamos diversidad de productos para que el anunciante nos elija por sobre un medio tradicional", señala el CEO, quien proyecta finalizar 2016 con una facturación de u$s 7,5 millones.

A lo largo de su trayectoria, Globad formó alianzas estratégicas con Google, Microsoft y Facebook y pretende estar a la vanguardia de los desarrollos.

Cómo empezó todo

Amantes del riesgo

La ficha

Los socios se conocieron en reuniones de trabajo. Los dos fundadores y directores de Globad poseen más de 15 años de experiencia cada uno en la industria de la telecomunicación.Grinblat, licenciado en Marketing, trabajó en Grupo Clarín, Timwe y Telemedia Latin America; mientras que Degiovanni, licenciado en Administración de Empresas y Sistemas de Información, dio sus primeros pasos en Telecom Personal (TIM) hasta que, a los 21 años, vendió a un grupo francés Digital Virgo, una productora de contenidos móviles creada por él.Juntos, encontraron en el consumo móvil una oportunidad grande de negocio y un mercado incipiente. "Vemos dos ventajas. Por un lado, es muy alta la exposición a los smartphones. Sin embargo, las marcas aún no terminaron de migrar a este universo, por lo que vemos una tasa alta de crecimiento, ya que el celular es el medio para estar en contacto con el cliente. Por otra parte, el tiempo que interactuamos con los dispositivos móviles ya superó las horas en Internet, lo que genera un mercado aún sin madurar, pero grande", explica Degiovanni, al mismo tiempo que se muestra optimista con el desarrollo de la agencia, que atiende a clientes de todas partes del mundo desde sus oficinas en Buenos Aires, Córdoba, y desde 2015, Bogotá, México DF y Miami.Ambos decidieron apostar a la expansión del sector. En 2009, dieron vida a Digital Blend, una firma de la cual se desprendió Globadlity y con características similares a ella. "Nos dimos cuenta de que se podía crear una pata que creciera por sí sola a partir de un spin-off del departamento de Marketing de Blend", indica el emprendedor.Aunque se definen como muy distintos, los socios se complementan. Analítico y detallista, Grinblat es quien hace que las cosas "funcionen", está pendiente del día a día y es responsable de Operaciones. En cambio, a Degiovanni le gusta pensar nuevas ideas y llevarlas a cabo, está a cargo del departamento Comercial y Financiero y la generación de unidades de negocio.En performance, el emprendimiento aporta como novedad ofrecerle al cliente un modelo de negocio a precio fijo, a diferencia de lo que sucede habitualmente, cuando suele brindarse a precio variable. "Y ahí está el riesgo. Compro en un mercado y vendo en otro. Pago por un banner que se muestra (costo por mil impresiones), pero hasta que no se efectúa la descarga de la app (costo por instalación), no gano plata. Por eso, puedo perder dinero cada vez que comunico un producto", expresa.A pesar de no haber tenido que sortear dificultades por compartir con la empresa madre varios recursos, frente a esta situación, sus creadores reconocen ciertos que debieron enfrentar: encontrar personal capacitado, conseguir fuentes de inventarios (la masa de usuarios) y aprender de la optimización. "Tuvimos que montar un sistema de alertas y notificaciones que nos mantengan al tanto de cómo están rindiendo las campañas. Cuando nos vamos, esto sigue funcionando. El diferencial radica en el riesgo de negocio. Y eso nos encanta".Agustina Devincenzi- Fundación: 2013- Inversión inicial: u$s 200.000- Facturación 2015: u$s 5,2 millones- Facturación proyectada 2016: u$s 7,5 millones- Cantidad de empleados: 36 (el 80% está dedicado a performance)