Vilma Vaccarini, de la consultora Whalecom, fue coach de oradores de charlas TEDx y recomienda:



1 Concentrarse en lo esencial.



2 El discurso no es un escrito.



3 Utilizar el humor y tener capacidad de respuesta.



4 Generar cercanía con el público.



5 El objetivo de la exposición debe ser muy claro.



6 Adecuar el lenguaje a su público.



7 Las ayudas visuales son

sólo eso, guías. Puede prescindir de ellas.



8 Muestre su estilo personal. No utilice el estilo de otro.



9 Sea claro y conciso.



10 Use su voz y su cuerpo.