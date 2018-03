El secretario de Pyme y Emprendedores de la Nación, Mariano Mayer, analiza los primeros días de gestión al frente de esta cartera dependiente del Ministerio de Producción, a la que el presidente Mauricio Macri encomendó la tarea de generar empleo y riqueza. Mientras prepara un paquete de medidas para aliviar la carga administrativa y tributaria de las pymes, Mayer adelanta que trabajarán en capacitación, innovación y transformación productiva.



¿Cómo es lidiar con los problemas de un empresario pyme?

Casi todos los reclamos apuntan a los problemas de productividad y competitividad. Nos plantean que el marco regulatorio es muy complicado. Impuestos, temas societarios y financiamiento son aspectos que saltan a la mesa.



Qué lugar ocupan los emprendedores?

Queremos que se conviertan en empresarios, por que, si no, no tendremos un impacto en la generación de empleo y riqueza.



¿Qué se hizo bien en estos años, a nivel Nación?

La gestión de Horacio Roura, el secretario saliente, fue muy buena y tuvimos una transición ordenada. Por supuesto que, en el contexto anterior de la macro, estaban haciendo lo que podían. La SePyme puede dar mucho más.



¿Qué prevén hacer para cambiar las trabas que ven las pymes?

Aspiramos a que las pymes exporten y estén insertas en el mundo. Si no logramos que se regionalicen y se inserten en cadenas de valor sectoriales, regionales o globales, no vamos a cumplir el objetivo de generar empleo y pobreza cero. La normalización del comercio exterior fue clave.



¿Hay una "apertura irrestricta" de importaciones?

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que reemplazó a las DJAI, está en cumplimiento con lo que nos exigió la OMC. Antes, había unas 600 posiciones automáticas; hoy tenemos más de 1.000. En su mayoría, son insumos para la producción y creemos que este sistema permite el ingreso de los materiales para que las pymes puedan crecer, generar más empleo y cuidar el empleo que ya existía.



¿Cuál será la política ante la importación de insumos o productos que compitan con los producidos en el país?

Eso es algo que no define la SePyme. En todo caso, escuchamos y dialogamos con la Secretaría de Comercio. Queremos que las pymes crezcan en competitividad y lleguen al mundo. Es el marco en el que funciona el SIMI para fijar licencias automáticas y no automáticas.



El trabajador percibe una pérdida del salario real por la inflación, y el empleador advierte que cayó la producción y peligra el empleo. ¿Cómo piensan ayudarlos?

El 14 de enero, el Ministerio de Producción se reunió con la AFIP. De esa reunión, quedó el compromiso de simplificar los aspectos impositivos para pymes y emprendedores. Tuvimos más reuniones y les hemos planteado un pack de reformas. Vamos a trabajar fuertemente para poder tener lo más avanzado posible, diría en marzo, el análisis y la posibilidad de avanzar en la implementación de esas medidas.



¿Qué incluye ese "pack"?

Lo que piden las cámaras y las pymes forma parte de nuestra agenda. No quisiera adelantar nada. Varios de los temas planteados a la AFIP ya estaban en cartera para analizar, y en otras iniciativas están evaluando el impacto fiscal de lo que pedimos. Estamos gestionando una transición hacia una economía más ordenada y una nueva relación con las pymes y los emprendedores, pero el objetivo a mediano plazo es la transformación productiva para lograr más competitividad, innovación e inmersión en los mercados, porque tenemos todo para estar allí. Un factor clave es el capital humano, la innovación y la asociatividad, trabajar en aglomerados y cadenas de valor o clústeres.



Semanas atrás hubo idas y vueltas con el Inciso K, que permitía el financiamiento de pymes. ¿Cómo piensan atraer capitales para el desarrollo productivo?

El financiamiento que tienen las pymes es pequeño y malo: menos del 30% de las pymes locales acceden al financiamiento externo. Las que acceden, no consiguen buenas condiciones en tasas y plazos. Además, el nivel de préstamo es bajo: debe rondar el 14% sobre el PBI, cuando en Chile y en Brasil es superior. Hay que dar vuelta este esquema y ofrecerles más opciones de financiamiento, no solo bancario. Vamos a fomentar el mercado de capitales, hablar con las SGR y encontrar mecanismos más modernos de financiamiento. Es verdad que muchas no acceden por estar flojas de papeles, y allí vamos a trabajar para hallar más flexibilidad.



¿Qué política seguirán con los parques industriales?

Bien manejados, pueden tener un aporte muy grande. Para una pyme, en definitiva, es economía de escala. Una pyme no tiene los recursos para poner una fábrica, pero si se junta con otra, se abaratan los costos y se igualan oportunidades. Sumado a eso, se produce una sinergia de varias empresas, y por eso se habla de competencia, mezcla de colaboración y competencia. La base territorial bien manejada es súper importante. Seguiremos ayudando con la parte más blanda, referida a la articulación, los contenidos y la educación, para que los parques industriales sean un componente más del ecosistema.



Ezequiel M. Chabay