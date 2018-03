Certificación en microexpresiones

Se realizará la segunda Certificación Internacional en la lectura e interpretación de microexpresiones Faciales, a cargo de Laura Justicia, directora de Signum y representante exclusiva de Center for Body Language en Argentina. La actividad se realizará el 7 de mayo en el hotel Ker Recoleta, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.Más información: info@signum-microexpresiones.comAuren, firma de servicios de auditoría, asesoría, consultoría y finanzas corporativas, tiene abierta la inscripción para el desayuno "BPO (Business Process Outsourcing)", que busca brindar herramientas y sugerencias que permitan dimensionar este nuevo modelo de trabajo en las organizaciones, para que generen diversos ahorros en materia económica, de recursos y tiempos. El desayuno se dictará el 30 de abril de 9 a 15, en la Sala Patagonia de Auren, Av. Leandro N. Alem 449, PB.Más información: 5199-2500La Escuela de Posgrado en Negocios de la Universidad de Belgrano anuncia que se encuentra abierta la inscripción para el Maestría en Administración de Empresas, mención en Dirección Estratégica, que comienza este nes en su sede de Zabala 1837, Capital Federal. La modalidad de cursada es teórico-práctica, ya que se orienta al análisis y aplicación de casos, role playing, workshops, herramientas prácticas y de los conocimientos en trabajos y proyectos grupales y/o individuales. Este MBA posee también una versión full time, de ocho meses de cursada, y una modalidad intensiva para profesionales del interior, con una un régimen de cursada cada 21 días.Más información: info.mba@ub.edu.arEl equipo de Oh Vishnú, un estudio de diseño, llevará a cabo la charla para emprendedores "Edición Handmade", dictada por Alejandra Leguizamón y Belén Miranda, Fundadoras de Qué Monono. Durante la charla, van a contar cómo pasar de ser artesano a ser empresario, en qué enfocarse para que el proyecto crezca de manera estratégica y compartirán experiencias reales. Asimismo, los participantes del curso, contarán con un descuento del 20% para cualquier diseño que necesiten para el desarrollo de su marca desarrollado por Oh Vishnú. Se realizará el 16 de abril.Más información: info@quemonono.com3M, una compañía global basada en la ciencia aplicada a la vida, presenta junto a la Universidad Torcuato Di Tella un programa ejecutivo para pymes del mercado reparador, del que participarán un grupo selecto de talleres de chapa y pintura, de Argentina y Uruguay. “Formando Futuro” se realizará a lo largo de 6 jornadas los días 19 y 20 de abril, 17 y 18 de mayo y 29 y 30 de junio. La división Reparación del Automotor de 3M entiende que el desarrollo, la capacitación y la actualización constante de sus principales clientes contribuyen al crecimiento del mercado reparador.Más información: 5169-7000Córdoba volverá a ser sede de Expo Delicatessen & Vinos, que este año llega a su 10° edición, recorriendo un camino trazado por la innovación y la experiencia. Organizado por Joint Group, esta exposición de gastronomía y vinos se desarrollará del 9 al 12 de junio en el Centro de Convenciones del Sheraton Cordoba Hotel. Para este año, los organizadores de la muestra esperan la asistencia de más de 9.000 visitantes entre profesionales del sector y público en general, como así también la participación de más de 150 empresas de todo el país.Más información: jointgroup@jointgroup.com.ar