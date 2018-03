Esta es una de esas historias llenas de esperanza, valentía, tesón y perseverancia que inspira a no bajar los brazos y luchar contra las adversidades.

Hace cinco años, Guido Fernández Cornide, entonces un joven que pisaba las 35 primaveras, se dedicaba a la producción audiovisual en un reconocido canal de televisión. En lo personal, estaba en pareja y tenía dos pequeños hijos, Benicio, de tres años, y Esmeralda, de cuatro meses. No imaginaba que su vida cambiaría radicalmente de un día a otro, obligándose a barajar de nuevo, emprender y darse una nueva oportunidad: en mayo de 2011, una meningitis del tipo bacteriana lo llevó a terapia intensiva. Luego de 21 días en coma, despertó ciego y sordo, "a oscuras y en un silencio tormentoso que lo tiene prisionero como en una caja de zapatos", tal como describe el propio Fernández Cornide desde las páginas de Abrir los ojos. ¿Qué sentirías si despertaras ciego y corso?, el libro que publicó en septiembre y que presentó recientemente.

El texto es un emprendimiento independiente. A casi cuatro años de padecer la enfermedad que le cambió la vida, se animó a explorar un mundo desconocido: la gráfica y el trabajo sin relación de dependencia.

En casi 300 páginas, Fernández Cornide desarrolla un relato fuerte, donde detalla sus vivencias y comparte, también, un camino de superación en día a día, paso a paso.

"Desde que comencé a grabar en la clínica el contenido de este libro, siempre traté de imaginar cómo sería el final del mismo. Como fui desgrabando, escribiendo y corrigiendo en tiempo real, mientras todo transcurría no podía saber cuándo y con qué hecho cerraría mi historia", comparte. Una historia, sin lugar a dudas, que vale la pena leer y conocer.