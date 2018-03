10 consejos para una estrategia efectiva (*)

1 Conocé a tus clientes.

Conocer la relación de los clientes con sus dispositivos móviles, qué usan, si son feature phones o smartphones, sistema operativo usado, etc.



2 Trazar objetivos.

Definir los objetivos que se esperan alcanzar con la estrategia mobile.



3 Versión móvil de la web.

Al desarrollar una web, se avanza en la versión mobile. Pero, para quienes aún no la tienen, es clave hacerlo. Primero, definir entre contar con un simple espejo de la web desktop o una versión mobile con contenido y posibilidades de marketing propias.



4 Integración.

Integrar las redes sociales a la web mobile de la pyme es un must.



5 Aplicación propia.

Si una app es útil para el usuario y se adapta a los cambios de la tecnología, vale la pena. Desarrollarla de cero es costoso, tanto para el set up como para su mantenimiento. Se recomienda usar plataformas virtuales que permiten desarrollar una web app en minutos, con costo por uso.



6 Contenido relevante.

Se debe pensar en contenidos útiles. El canal mobile se puede transformar en una herramienta para las ventas, con propuestas, promociones o cupones de descuento.



7 Avisos, SMSs y notificaciones push.

Comunicar lo relevante. Hay que evitar abusar del envío de mensajes. Menos es más.



8 Publicidad mobile.

Al igual que con la pauta digital, la inversión necesaria es menor, se podrán realizar testeos hasta encontrar el camino correcto. Asimismo, se podrá segmentar por dispositivo y sistema operativo.



9 Integrar la pata mobile dentro del plan de comunicación.

La estrategia mobile deberá formar parte del todo desde el inicio. Se debe evitar trabajar el tema por separado.



10 El móvil es clave en la vida de las personas y de los negocios.

Las pymes deben seguir de cerca la evolución, capacitarse y animarse a trabajar en este espacio.



(*) Por Soledad Moll, gerente argentina de la Mobile Marketing Association (MMA).