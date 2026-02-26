Universal Traslados, la empresa argentina especializada en traslados ejecutivos, corporativos y diplomáticos, con más de 55 años de trayectoria, proyecta un crecimiento del 25% durante 2026, apalancado en tecnología, profesionalización de sus servicios y una estrategia clara de expansión nacional y regional. A lo largo de su historia, Universal Traslados ha construido un modelo de negocio basado en la adaptabilidad, la excelencia operativa y el valor humano, entendiendo que en un país tan dinámico como la Argentina, la única forma de perdurar es evolucionar sin perder identidad. En ese marco, la incorporación de tecnología —y particularmente de soluciones basadas en inteligencia artificial— se consolida como un eje estratégico para potenciar la experiencia del cliente, optimizar procesos y elevar los estándares de servicio. “Creemos que el futuro no es humano o artificial, sino humano potenciando lo artificial. La tecnología es una aliada para hacer más preciso, personalizado y confiable un servicio que siempre se distinguió por su cercanía y calidad”, señala Mariano Boniface, Director de Universal Traslados. De cara a 2026, la compañía avanza en un reposicionamiento integral de su propuesta de valor, ampliando su portfolio de productos y servicios. Además de los traslados ejecutivos premium, Universal desarrolla soluciones de custodia y seguridad física, operativos especiales de alta complejidad, logística para eventos corporativos y experiencias personalizadas, traslados seguros en autos blindados, integrando greeters y coordinación en aeropuertos, con soporte operativo 24/7. Este enfoque permite ofrecer soluciones a medida para industrias que demandan altos niveles de seguridad, confidencialidad, precisión y gestión del riesgo. La transición hacia la electromovilidad constituye otro de los pilares estratégicos. Actualmente, Universal cuenta con unidades híbridas y proyecta la incorporación de vehículos 100% eléctricos en el corto plazo, acompañando este proceso con una mirada institucional que requiere infraestructura adecuada y políticas públicas que impulsen la movilidad sustentable. En paralelo, la empresa prevé inversiones por más de USD 750.000 destinadas a la renovación de flota, infraestructura y tecnología. Hoy, Universal Traslados tiene presencia operativa en ciudades clave como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Calafate, Ushuaia, Paraná, Corrientes, Iguazú y Salta, y continúa expandiendo su red a través de alianzas estratégicas con partners internacionales, lo que le permite brindar servicios en las principales ciudades de Chile, Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos. En materia de gestión y estándares, Universal Traslados se encuentra certificada bajo las normas internacionales ISO 9001 (Gestión de la Calidad) e ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo), y durante 2026 avanzará en la certificación ISO 39001 de Seguridad Vial, convirtiéndose en la primera empresa de traslados corporativos en Argentina en operar bajo un sistema de gestión trinorma. Este hito refuerza el compromiso de la compañía con la calidad, la seguridad y la mejora continua como ejes estructurales de su modelo operativo. La flota premium de Universal incluye vehículos último modelo Mercedes-Benz linea E, Toyota Corolla Híbrido, Toyota Corolla Cross, SUV Toyota SW4 y Minivans Toyota Hiace Wagon, incorporando únicamente unidades que cumplen con los más altos estándares de confort, seguridad y tecnología. Solo durante 2025 se sumaron nuevas unidades Mercedes-Benz línea E450 y Toyota Hiace, acompañando el crecimiento sostenido de la operación. A lo largo de su trayectoria, Universal Traslados ha brindado servicios a personalidades de relevancia internacional como Luciano Pavarotti, Tiger Woods, Cumbre del G20 y Lionel Messi, y recientemente estuvo a cargo de la logística integral de transporte de delegaciones corporativas de gran escala, gestionando entre 900 y 1.000 servicios para más de 500 pasajeros en operativos simultáneos de alta complejidad para la empresa JP Morgan. Con un equipo de más de 250 conductores especializados, capacitación permanente en protocolo, ceremonial, idiomas, seguridad y conducción segura, y una estructura administrativa disponible las 24 horas, Universal Traslados consolida su posicionamiento como socio estratégico en movilidad corporativa, acompañando a más de 700 empresas que confían año tras año en sus servicios. Entre sus principales clientes se destacan compañías como Pan American Energy, Pluspetrol, Chevron, Coca-Cola, Amazon, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Hotel Park Hyatt, Hotel Intercontinental, Recoleta Grand Hotel, Shell, Pfizer, Scania, Bridgestone, Starbucks, McDonald’s, Laboratorio Bagó y Adidas, entre otras.