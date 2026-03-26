En el marco del último Día Mundial del Agua, que se conmemoró el 20 de marzo, La Serenísima puso el foco en los avances de su estrategia de sustentabilidad, con eje en la gestión eficiente de los recursos hídricos dentro de su operación industrial. En un contexto en el que la presión sobre este recurso es creciente a nivel global, la compañía destacó la incorporación de tecnología, la mejora de procesos y la medición constante como pilares para reducir el impacto ambiental. Como resultado de las iniciativas implementadas durante 2025, la empresa recicló un total de 1.255.200 metros cúbicos de agua. Este volumen combinó tanto agua reutilizada como recuperada dentro de sus procesos productivos, lo que refleja el avance en la integración de prácticas de economía circular en la operación. Actualmente, el 21,4% del agua total consumida por la compañía proviene de fuentes recicladas. Este indicador se monitorea de forma mensual mediante un índice de consumo de agua por litro de leche procesada, lo que permite evaluar el desempeño ambiental de cada planta industrial y ajustar procesos en función de los resultados. El modelo de gestión hídrica se estructura sobre cinco pilares estratégicos: la reducción del consumo mediante la optimización de procesos, el reciclado y reutilización para usos secundarios, el control en origen con tecnología de medición, el tratamiento de efluentes líquidos y el mantenimiento del sistema de gestión ambiental. Además, la compañía avanzó en la reingeniería de los sistemas de extracción y en la racionalización del uso industrial del agua. También incorporó tecnologías como procesos de evaporación y equipos de membrana, que permitieron recuperar recursos que antes no se aprovechaban y reinsertarlos en el circuito productivo. Las mejoras en los programas de lavado y la reducción de los tiempos de enjuague contribuyeron a disminuir el consumo total de agua en las plantas. Estas acciones, combinadas con el monitoreo permanente, consolidaron un esquema de gestión orientado a la eficiencia y al uso responsable de los recursos naturales. Las acciones se enmarcaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 6, vinculado al acceso al agua limpia y al saneamiento. En ese sentido, la compañía buscó posicionarse como un actor activo en la preservación del recurso hídrico, alineando su operación con estándares internacionales.