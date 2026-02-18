El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que continuará el alivio fiscal al sector productivo, enviará una reforma estructural del sistema previsional y proyecta para 2026 el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente en la provincia. En la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador presentó un balance de los primeros dos años de gestión y trazó los ejes centrales para 2026 con un mensaje claro: consolidar el orden logrado, profundizar el desarrollo y proyectar el futuro de la provincia. La bajada del discurso estuvo marcada por una definición política contundente: “El Estado no puede ser un freno para quienes producen, invierten y generan empleo”. Frigerio ratificó que Entre Ríos continuará bajando impuestos para sostener el trabajo privado y mejorar la competitividad. Entre las principales medidas destacó: - Prácticamente toda la industria entrerriana exenta de Ingresos Brutos o con alícuotas mínimas. - Más del 90% de los productores primarios con alícuota cero. - Reducción de Ingresos Brutos para integradores avícolas del 3% al 1,5%. - Exención impositiva a nuevas inversiones por al menos 15 años, con posibilidad de extenderlo a 20. - Tope del 30% al Impuesto Inmobiliario Urbano, por debajo de la inflación. - Eliminación de más de 100 tasas provinciales. “El Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones ya comprometió 200 millones de dólares y casi 2.000 nuevos empleos”, aseguró. “Cuando el Estado deja de poner trabas, la inversión aparece”, sostuvo el gobernador. Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación del envío a la Legislatura de un proyecto de reforma del sistema previsional provincial. Frigerio recordó que al asumir la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% y que hoy se redujo significativamente, evitando una crisis inmediata. Sin embargo, advirtió “que el sistema mantiene un problema estructural que debe resolverse”. “Después de décadas de postergaciones, vamos a modernizar el sistema previsional para garantizar el 82% móvil de manera sostenible”, afirmó. El mandatario remarcó que “sostener el equilibrio fiscal es condición indispensable para proteger jubilaciones, salarios y servicios esenciales”. Además, en materia de salud, el gobernador también destacó la decisión de intervenir y reorganizar la obra social provincial, que atravesaba una situación financiera crítica. Tras la intervención del Iosper, se avanzó en la creación de OSER, la nueva Obra Social de Entre Ríos, con un esquema de conducción profesional, reglas de transparencia y topes salariales. La medida ya generó un ahorro superior a 1.250 millones de pesos en cargos de conducción y permitió ordenar un sistema que acumulaba pasivos crecientes y graves falencias de gestión. “No podíamos seguir administrando parches en un sistema que estaba al borde del colapso. La prioridad es garantizar la cobertura de más de 300.000 entrerrianos con responsabilidad y sustentabilidad”, sostuvo Frigerio. Frigerio confirmó que, tras haber ordenado las cuentas públicas y reducido drásticamente el peso de la deuda sobre los ingresos provinciales, la provincia proyecta para 2026 el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente. Con financiamiento internacional superior a 300 millones de dólares, se avanzará en: - Repavimentación de rutas estratégicas. - Reconstrucción integral de corredores productivos. - Circunvalación de Nogoyá. - Intervención progresiva de los 2.000 kilómetros incluidos en el plan vial. - Obras estructurales en rutas provinciales clave para la producción y la conectividad. “Vamos a terminar el mandato con el 100% de las rutas y caminos abandonados intervenidos”, ratificó. El gobernador repasó además los principales logros de gestión: - Eliminación de gastos reservados y reducción de cargos políticos. - Recorte del 98% de adscripciones irregulares. - Digitalización total de decretos y modernización administrativa. - 500 escuelas intervenidas y mejoras sostenidas en alfabetización. - Reducción del peso de la deuda y mejora en la calificación crediticia. - Crecimiento de exportaciones provinciales cercano al 90%. Sin mencionar directamente a las gestiones anteriores, el discurso marcó un contraste claro con décadas de desorden fiscal, obras paralizadas y sistemas deficitarios. “Había que hacer lo que durante años nadie quiso hacer”, señaló el mandatario al recordar que la primera etapa de su gobierno fue enfrentar desequilibrios estructurales acumulados durante más de dos décadas. Frigerio cerró su mensaje afirmando que comienza una nueva etapa: consolidar lo ordenado y elevar la vara. “La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas”, expresó ante la Asamblea Legislativa. Con equilibrio fiscal, reforma estructural y fuerte inversión en infraestructura, el gobernador planteó que Entre Ríos inicia una etapa de estabilidad y desarrollo, con el sector privado como motor central del crecimiento.