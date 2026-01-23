En esta noticia La empresa

La empresa fyo (Futuros y Opciones.com S.A.), especializada en servicios para el agro, emitió su cuarta Obligación Negociable en el mercado de capitales por u$s 28 millones. Se recibieron 1372 órdenes y un total de u$s 32.523.847 en ofertas.

La emisión se estructuró en dos clases. La Clase A alcanzó un monto de u$s 20.921.198, con una tasa de interés del 7,9%, pagos de intereses trimestrales y amortización del capital al vencimiento a los 18 meses. Por su parte, la Clase B totalizó u$s 7.068.226, con una tasa del 8,5%, pagos de intereses semestrales y devolución del capital al vencimiento a los 12 meses.

En este marco, Alejandro Larosa, CEO y co-founder de fyo , destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de herramientas: “Seguimos desarrollando alternativas que acerquen el mercado de capitales a inversores interesados en el crecimiento del agro y en organizaciones con modelos de negocio sólidos y consolidados”.

El destino de los fondos estará orientado al fortalecimiento del capital de trabajo y a la renovación de vencimientos de ONs emitidas. Federico Lamelas, Director de Servicios Corporativos Global , explicó: “Las Series I y II fueron amortizadas en su totalidad, mientras que la Serie III ya cuenta con una amortización del 50% y un vencimiento previsto para abril de 2026. Estos antecedentes refuerzan la confianza del mercado en fyo como emisor recurrente”.

La empresa viene desarrollando una política activa de financiamiento. En 2021 realizó una emisión dólar linked por u$s 12 millones. Un año después, colocó una nueva ON por u$s 15 millones, y en 2023 llevó adelante su tercera emisión por u$s 20 millones, todas con una recepción favorable por parte de los inversores.

Con más 25 años de historia y una sólida trayectoria en el mercado agropecuario, fyo tiene una de las mejores calificaciones crediticias del país, calificada como AA- (Arg) por FIX SCR Argentina.

En la Serie IV participaron como colocadores fyoCapital, BACS, Banco Hipotecario, Rosental, BIND, Santander, Galicia, BBVA, Invertir Online, SyC Inversiones, ConoSur Inversiones, Banco Patagonia y GMC Valores, reflejando el amplio respaldo del sistema financiero a la operación.

“Esta nueva emisión refuerza nuestra visión de largo plazo y el compromiso de seguir construyendo un ecosistema de soluciones que acompañe al productor y a las empresas del agro en cada etapa de su negocio. El acceso al mercado de capitales es una herramienta clave para sostener ese crecimiento de manera ordenada y transparente”, expresó Luciano Morielli, Gerente General de la empresa .

El ecosistema de empresa de fyo cuenta con más de 400 colaboradores.

fyo es una de las primeras empresas argentinas en proveer servicios de información y negocios para el agro a través de internet. Con el paso de los años, reconvirtió su modelo de negocios y desarrolló un ecosistema de servicios que actualmente abarca toda la cadena comercial: comercialización de granos, acopio, negocio de especialidades, logística, servicios de consultoría, insumos y servicios financieros.

Además, a través de su plataforma fyoDigital, los clientes pueden operar de manera integrada, desde la toma de decisiones comerciales hasta la gestión de inversiones y excedentes financieros. Recientemente, dieron un paso presentando AIRA, la marca que engloba todas sus acciones con inteligencia artiﬁcial, siendo aplicada de manera transversal en sus unidades de negocio.