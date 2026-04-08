En esta época, donde predominan la hiperconectividad y el estrés sostenido, la gestión de la mente y las emociones ocupa un lugar cada vez más central en la agenda pública. En esa clave, la médica psiquiatra española Marian Rojas Estapé regresará a Buenos Aires para protagonizar una nueva edición de Mentes Expertas, un ciclo internacional de conferencias que propone reflexionar sobre bienestar psicológico, emociones y calidad de vida. Marian Rojas Estapé es médica psiquiatra en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y profesora invitada en escuelas de negocios como IPADE, en México. A lo largo de su trayectoria profesional trabajó en ONG, fundaciones, colegios y hospitales tanto en Estados Unidos como en España, experiencia que —según señala la gacetilla— fue clave para descubrir su vocación por la psiquiatría. En la actualidad, su investigación se centra en el impacto del uso de pantallas en niños y jóvenes, así como en la relación entre la tecnología, la mente y los vínculos en la vida adulta. A ese enfoque se suma su proyecto iLussio, Business and Emotions, que articula felicidad, emoción y proyecto de vida dentro del ámbito empresarial. Durante su presentación en Buenos Aires, Rojas Estapé compartirá reflexiones y herramientas vinculadas al funcionamiento de la mente, la medicina y las emociones. El eje central de la propuesta apunta a comprender cómo influyen los pensamientos, los estímulos externos y los hábitos cotidianos en el equilibrio psicológico y emocional. Desde su rol como psiquiatra, la especialista busca acercar conceptos médicos y científicos al público general, con un abordaje claro y aplicado a la vida diaria. Tal como define el espíritu del ciclo, el objetivo es “alcanzar el equilibrio psicológico y emocional que buscamos”, en un escenario marcado por la aceleración constante. Mentes Expertas es un proyecto nacido en España que desde hace más de una década organiza conferencias con referentes del desarrollo personal, la salud emocional y la actitud frente a la vida. El ciclo fue impulsado por Marina Zambrana y Pedro Cornejo, quienes, tras una extensa trayectoria en el ámbito de la formación, detectaron la falta de espacios dedicados al entrenamiento emocional y la motivación. Según describen sus fundadores, el proyecto surgió con un propósito determinado: promover la idea de que la actitud, la felicidad y el bienestar pueden entrenarse, tanto en el plano personal como profesional. En palabras que resumen esa filosofía, Rojas Estapé define su objetivo como el de “ser una persona vitamina”. La conferencia “Cómo domar la mente y cultivar la alegría” se realizará el domingo 13 de abril en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con dos funciones. De acuerdo con la información oficial del evento, el horario se extiende entre las 17.30 y las 21.00 horas. La llegada de Marian Rojas Estapé a la Argentina se suma así a la agenda local de charlas vinculadas al bienestar emocional, la salud mental y el desarrollo personal, en un formato que combina divulgación médica, reflexión y experiencia en vivo.