Este verano marca un antes y un después en la escena musical de la costa argentina: Bendu Arena, el nuevo venue premium de Mar del Plata, abre su temporada con el mejor line-up del verano, encabezado por El Mató a un Policía Motorizado, La Mágica, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La K’onga, La Delio Valdez, Divididos y Karina - La Princesita, entre otros artistas que se anunciarán durante enero y febrero.

Ubicado en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, dentro del mega desarrollo Bendu, el multiespacio que renovó la zona del Puerto con arquitectura contemporánea, gastronomía, diseño y experiencias, el venue cuenta con capacidad para 7.000 personas y se presenta como el nuevo epicentro musical y de entretenimiento de la ciudad.

Pensado como un multiespacio integrado, Bendu Arena combina tecnología, acústica optimizada y servicios de primera línea, uniendo escenario, gastronomía, comercios, zonas de encuentro y espacios al aire libre en una experiencia completa en un solo lugar.

La propuesta responde a estándares internacionales y posiciona a Bendu Arena como un punto de referencia anual para artistas, público local y turistas de todo el país.

La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas.

Las fechas confirmadas son:

16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado , uno de los proyectos más influyentes del indie argentino- , uno de los proyectos más influyentes del indie argentino- Entradas

17 de enero – La Mágica , una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina: Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros. , una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina: Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros. Entradas

23 de enero – El Plan de la Mariposa , con su propuesta de rock, psicodelia y folk. , con su propuesta de rock, psicodelia y folk. Entradas

24 de enero – Ciro y Los Persas , referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible. , referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible. Entradas

25 de enero – La K’onga + La Delio Valdez , por primera vez juntos en Mar del Plata, en una noche que combina dos fenómenos de alcance federal. , por primera vez juntos en Mar del Plata, en una noche que combina dos fenómenos de alcance federal. Entradas

6 de febrero – Divididos , la histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto. , la histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto. Entradas

7 de febrero – Karina, La Princesita , se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público. , se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público. Entradas

Este primer anuncio resume el espíritu del venue: una programación de alto nivel diseñada para que la música sea protagonista y la experiencia, inolvidable.

Acerca de Bendu Arena

Bendu Arena cuenta con infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y una estética alineada al universo Bendu.

Cada detalle está diseñado para garantizar un ambiente cómodo, seguro y memorable: mejor sonido, mejor vibra, mejor lugar.

La llegada de Bendu Arena potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior.

La propuesta se integra al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de locales y visitantes.

Entradas

Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en:

www.ticketek.com.ar/buscar/bendu

Instagram: @benduarena

Web: www.bendu.com.ar

