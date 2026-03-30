En el marco de la feria internacional Alimentaria 2026, se llevó a cabo con gran convocatoria el lanzamiento internacional de Argentina Alimenta, una nueva plataforma estratégica destinada a posicionar a la Argentina como un actor clave en el comercio global de alimentos. El evento, realizado en la Sala Acciona del pabellón 5 del Alimentaria Hub en Fira Barcelona, reunió a referentes institucionales, empresariales y diplomáticos, consolidando un mensaje común: la Argentina cuenta con las condiciones, la escala y la visión para proyectarse como una potencia agroalimentaria global. Bajo el concepto “Argentina Alimenta: confianza, capacidad y proyección global”, la presentación puso en valor las fortalezas estructurales del país y su potencial exportador, en un contexto internacional que demanda alimentos de calidad, trazabilidad y valor agregado. Durante la apertura, representantes de Fira Barcelona International destacaron la relevancia de integrar a la Argentina en los grandes circuitos internacionales de negocios del sector alimentario. Por su parte, Carla Martín Bonito, presidente de COPAL, señaló: “La industria de alimentos y bebidas de Argentina produce prácticamente todo lo que el mundo demanda y tiene un enorme potencial exportador. Es un motor decisivo para el crecimiento, que combina innovación, calidad y escala para competir en los mercados más exigentes”. En la misma línea, Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, afirmó: “Argentina hoy ofrece estabilidad, visión estratégica y oportunidades concretas para el desarrollo de la industria alimentaria. Estamos frente a una nueva etapa de integración inteligente al mundo.” El evento también incluyó la presentación de casos reales de internacionalización exitosa, que evidencian la capacidad de las empresas argentinas para competir globalmente y generar valor en mercados externos. El lanzamiento de la feria Argentina Alimenta fue presentado por Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., quien destacó: “Argentina Alimenta nace como una plataforma de negocios de escala internacional que conectará a la oferta alimentos y bebidas de argentina con los principales compradores del mundo, integrando innovación, inversión y desarrollo exportador.” La feria, que se realizará en Buenos Aires en noviembre de 2026, busca consolidarse como un punto de encuentro estratégico para toda la cadena de valor, articulando sector público y privado con una fuerte vocación internacional. El cierre estuvo a cargo del embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, quien remarcó: “La Argentina tiene una oportunidad histórica de consolidarse como proveedor confiable de alimentos a nivel global. Iniciativas como Argentina Alimenta son clave para potenciar nuestras exportaciones y fortalecer nuestra presencia internacional.” El evento dejó en claro que la Argentina avanza en la construcción de una narrativa sólida como proveedor estratégico de alimentos y bebidas, basada en tres pilares: confianza, capacidad productiva y proyección global. Con este lanzamiento en Barcelona, Argentina Alimenta inicia su camino como una herramienta clave para potenciar exportaciones, atraer inversiones y posicionar al país en el centro de la agenda alimentaria mundial.