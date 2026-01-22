Javier Milei entró a la reunión con empresarios en el Centro de Convenciones de Davos, Suiza, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo. Adentro lo esperaban unos 100 empresarios y representantes de organismos internacionales, junto con Federico Sturzenegger y Alejandro Cacace, entre otros.

Según pudo saber El Cronista, en medio de la tensión geopolítica que domina la reunión del Foro Económico Mundial, y antes de sumarse al Consejo de Paz que promueve Donald Trump, Milei dejó una definición clave sobre quiénes son los socios de la Argentina: “Vamos a comerciar con todos”, dijo y mencionó a Europa, EFTA, EE.UU., Mercosur y China por igual.