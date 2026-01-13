Trump presiona a Powell judicialmente luego de que el presidente de la Fed se haya resistido en bajar la tasa más agresivamente

Esto implica un riesgo a la independencia de la Fed y un riesgo para la macro y los mercados.

Powell recibe el respaldo de ex presidentes de la Fed y de ex miembros de la política americana, así como de otros presidentes de Bancos Centrales mundiales y miembros de la academia

En el medio, se dio la invasión de EEUU a Venezuela aunque la misma por ahora no representaría un riesgo para Vaca Muerta

Cuáles son las oportunidades en acciones argentinas para este 2026