Tal como se anticipó al momento de la sanción de la Reforma libertaria sobre la legislación laboral, el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires iba a ser cuestionado en la Justicia y, en las últimas horas se dio a conocer un fallo que directamente lo suspende. Hace unos días, la Confederación General del Trabajo había recibido un revés cuando el Contencioso-Admnistrativo había rechazado su reclamo, pero hoy el fuero laboral le dio la derecha a un reclamo de inconstitucionalidad que presentó el sindicato de los empleados de la Justicia (U.E.J.N.).