En plena caída de recaudación de las provincias, el gobierno decretó un adelanto de coparticipación a doce distritos clave. Se trata de un nuevo esquema con el cual esperan ayudar a las arcas provinciales y facilitar el apoyo en el Congreso de proyectos clave como la modificación de la Ley de Glaciares y el Financiamiento Universitario libertario. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.