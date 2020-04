Abril tiene feriados el jueves 2 ( Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas ) y el viernes 10 ( Viernes Santo ), al que muchas empresas y dependencias suelen sumar el jueves santo , que es día no laborable. El feriado del 2 de abril fue trasladado al día martes 31 de marzo de 2020, por única vez, motivo del aislamiento obligatorio y preventivo en todo el país. Decreto 297/2020

En septiembre no hay feriados, aunque el 11 no hay clases en el nivel primario por el Día del Maestro y el 21 (Día del Estudiante y de la Primavera) habitualmente no hay clases en el nivel secundario.