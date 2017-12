Una cumbre que fue creciendo en la última década

El G20 es el principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional, con creciente gravitación en temas de naturaleza política para contribuir a la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la agenda global.

No es un organismo internacional, por lo que no dispone de órganos ni de un consejo ejecutivo ni de una secretaría permanente, y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para sus miembros.

Comenzó como un foro de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales y fue creado de manera formal el 25 de septiembre de 2009, en una cumbre del G7, en Colonia, Alemania. Como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008, las reuniones se elevaron al nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Desde aquel primer encuentro, en Washington, EE.UU., se realizaron 12 encuentros, distribuidos en cuatro continentes. El de Buenos Aires será el primero en Sudamérica.