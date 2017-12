Por qué se han perdido los festejos de la Navidad

Cabe preguntarse lo siguiente: ¿Los festejos de Navidad en el mundo son cada vez menos frecuentes o los argentinos hemos sumado otro caso de desinterés?, ¿qué pasa desde hace unos años con aquella exitosa combinación religiosa-comercial de la Navidad? En efecto, trataremos de reflejar para ello, la evolución y el desempeño de la rama de producción nacional en artículos de Navidad. Y compartir los motivos de tipo social que impiden que la Navidad se festeje en familia, con el mismo espíritu e interés que unas décadas atrás.

En Argentina, la industria navideña, hacia fines de los setenta se especializaba en la producción de árboles de baja gama fabricados con PVC o en su defecto, con polietileno o madera. La oferta era complementada con árboles de media y alta gama que se importaban desde Europa, sobre todo de Italia y Alemania.

A partir de la década del ochenta, la industria argentina comenzó a incorporar maquinarias europeas con alta tecnología, integrando todo el proceso de fabricación, decoración y un riguroso control de calidad de sus productos. En ese sentido, la industria nacional empezó a ofrecer árboles más frondosos como el pino canadiense y logró satisfacer las diferentes demandas del mercado nacional e internacional con elementos cuidadosamente terminados.

El mayor nivel de ventas de la industria nacional se registró a principios de los noventa, cuando además de abastecer el mercado interno, comenzó a exportar a diferentes mercados sumamente exigentes como España (ventas al Corte Inglés), México (Walmart), Brasil (Carrefour y otras cadenas), Bélgica, Libano, Grecia, Colombia y Venezuela, entre otros países. En 1998 comenzó a bajar el nivel de actividad debido al agotamiento del ciclo económico asociado al plan de convertibilidad y posterior crisis de 2001. No obstante, a la salida del "uno a uno", con el nuevo marco de precios relativos, el sector continuó exportando y llegó a exponer sus productos en las principales ferias del mundo como las alemanas.

Con el avance de la competencia china, el retraso cambiario y el estallido de la crisis económica financiera mundial en 2008, las exportaciones argentinas fueron perdiendo participación en el mercado externo. A modo de ejemplo, en 2005 se exportaban productos navideños a 16 destinos por más de u$s 1 millón mientras que en 2010 los envíos se redujeron a siete países totalizando u$s 223.000 y en 2016, se exportó a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay por u$s 133.000.

Asimismo, la forma de distribución y comercialización fue cambiando en las últimas décadas en todo el mundo, pasando de ser comercializados en los tradicionales puntos de venta como jugueterías, a los negocios con una amplia oferta de productos importados como los supermercados.

Entre los desafíos que enfrenta la industria argentina en particular, se encuentra la competencia desleal de importadores que ejercen malas prácticas comerciales como la subfacturación en las declaraciones de los despachos y el flagelo del contrabando.

Sin embargo, uno de los principales determinantes del declive de la industria navideña, no sólo en el país sino además a escala global, es la pérdida de interés por parte de las familias en reunirse a festejar las fiestas de fin de año. La tradición navideña está asociada a la unión de la familia, el júbilo y el encuentro con los más cercanos. Pero en las últimas décadas, los conflictos familiares, la falta de tiempo, el stress y otros sentimientos negativos contribuyeron a que se pierda la fuerza en festejar Navidad con el entusiasmo de hace unos años.

Además, hoy podemos observar nuevos formatos de familia muy diferentes a las tradicionales mesas numerosas con tíos, nietos, sobrinos, abuelos, padres e hijos que se reunían alrededor del arbolito de Navidad. En los últimos años encontramos mayor cantidad de padres separados no sólo con hijos pequeños, sino también con hijos adultos que, a su vez, tienen parejas cuyos padres también están separados y formaron nuevos grupos ensamblados.

Pero todos estos factores, no deberían complicarnos si planificamos y nos enfocamos en la importancia del festejo navideño para los niños. Para que sea posible deberíamos fomentar la capacidad de socialización y el sentimiento de solidaridad al compartir, esta Fiesta, junto a los seres queridos. Algunos psicólogos afirman que el armado del arbolito genera en los más pequeños esta capacidad de socialización a través de interactuar y divertirse con su familia.

Por eso, en estas vísperas navideñas, los invitamos a volver a armar el arbolito, retrotraernos a la tradición de comprar todos los años un nuevo adorno, y volver a la costumbre de que cada siete años regalemos un arbolito a alguien que no lo tenga. Y en definitiva, recuperar estos momentos de reflexión y unión familiar, única e irrepetible, impulsando valores importantes como la solidaridad y la felicidad de la familia.