La necesidad de inserción internacional inteligente en el mundo

Durante su participación en el último encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, afirmó que "hay que leer el contexto mundial y la desglobalización, donde las empresas mueven sus plantas más cerca de los lugares de consumo". En la misma línea, sugirió que los gobiernos manejados por "personalidades que surgen por encima de las instituciones" no van a permitir que las empresas produzcan donde les sea más barato, sino que lo deberán hacer en sus propios países.

El empresario Martín Umarán, cofundador de Globant dijo que "Argentina debe tomar decisiones racionales en este contexto, observando cuál inserción internacional favorece su crecimiento y gobernabilidad". Este es el gran debate que debemos dar: ¿cuál es la inserción internacional que nos favorece?

Rocca, siendo consecuente con su lectura del mundo, decidió dejar de producir caños en su fábrica de Zárate para trasladar su producción a Texas, EE.UU. Pero si pensamos en los problemas que nos afectan, la Argentina no puede aplicar la política de Techint y "mudar el país a Houston". Tampoco somos un país de mano de obra esclava (a Dios gracias), ni tenemos un enorme mercado para exigir la radicación de industrias para nuestro propio consumo. Estos son los problemas que nadie sabe resolver y que generan que la industria y el empleo de calidad continúen su caída.

Un ejemplo es lo que ocurre con la cadena del cuero. La industria frigorífica entrega aproximadamente 12 millones de cueros al año. Históricamente se exportaba el 85% de esos cueros como semiterminado y wet blue; y el 15% se manufacturaba en el país. En el último año, se manufacturó solo el 6% del total y, paralelamente, se comenzaron a exportar cueros salados, cosa que no ocurría desde hace más de 45 años. Consecuencia: cierre de curtiembres y 50 fábricas marroquineras.

Según estimaciones de la Confederación General Empresaria (CGERA), si esos 12 millones de cueros los pudiésemos vender transformados en carteras, calzados, portafolios, indumentaria, tapicería, etc, generaríamos unos 600.000 puestos de trabajo en las manufacturas; 200.000 en las curtiembres y otros 200.000 en los avíos, maquinaria, administración, comercialización, logística y demás. Así, en lugar de caer en picada, generaría 1.000.000 de puestos de trabajo. Lo mismo debiera ocurrir con lanas, cobre, industria pesquera, litio, cobre, carbón, oro, plata, todos los insumos alimenticios que genera el campo, entre muchos otros sectores.

El actual vice ministro de Hacienda, Sebastián Galiani, afirmó que no se debe dar subvenciones a la industria manufacturera. En realidad, estas industrias no lo necesitan, sólo alcanzaría con que el Estado le saque la pata de encima con absurdos impuestos, que únicamente logran re primarizar la economía.

Pero para lograr un proyecto de desarrollo hace falta una mirada muy distinta. Las visiones ‘Granero del Mundo’ o ‘Sin industria no hay Nación’, no son contradictorias. Como la industria requiere materias primas, la respuesta es ambas.