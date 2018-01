La esperanza de que la Superliga se convierta en "La rueda de la maravilla"

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) les advirtió mediante una carta a sus 28 clubes, que deberán hallarse al día con el pago de salarios a sus planteles profesionales y con las deudas reconocidas ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los que no cumplan no podrán incorporar jugadores en la reanudación del torneo el 26 de enero.

Según el propio estatuto y el reglamento de licencias aprobado por la SAF, los clubes tampoco podrán mantener deudas con sus pares nacionales e internacionales a partir del 1º de abril, con miras al mercado de transferencias de la temporada 2018/2019. Para incorporar jugadores deberán contar con una previa certificación de la AFA sobre el cumplimiento del plan de pagos.

A julio de 2017, la deuda global rondaba los $ 700 millones. Según el Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes (19/12/2017), "todos los clubes Asociados a la Superliga deberán obtener al inicio de cada temporada una licencia expedida por el Comité de Licencias y Control Económico-Financiero", debiendo cumplirse con los criterios mínimos para participar en las competencias. (Art. 44 "Licencias" y el Artículo 45 "Régimen de Control Económico-Financiero" del Estatuto SAF).

El Convenio de Coordinación celebrado entre la AFA y la SAF (26/07/2017), había establecido que la SAF podía reglamentar las licencias y crear sus propios comités de control, por delegación transitoria. (Título II Capítulo A inciso c1). La AFA en julio pasado, fijó un "Plan de regularización de deudas" para la temporada 2017/2018. Los clubes deudores pudieron incorporar 2 ó 4 jugadores según el compromiso del pago equivalente al 30% o 50%, a descontarles del valor bruto a percibir por la cuota mensual de los derechos de TV u otros conceptos. (B.E. nº 5359). El reglamento de licencias de la SAF se suma al "Reglamento de Licencias de Clubes" aprobado por la AFA en agosto pasado. (B.E. nº 5378). Éste último rige para obtener las licencias de clubes en las competencias sudamericanas (Conmebol) y también para la "Licencia de Clubes Nacional" (licencia AFA). De este modo, hoy coexisten dos sistemas (doble estándar) para la obtención de licencias de clubes, en base a criterios deportivos, administrativos, financieros, de infraestructura y jurídicos, al amparo de declaraciones juradas y deberes de confidencialidad. Mientras en el régimen de licencias AFA se declara al solicitante como una asociación civil sin fines de lucro, la SAF enuncia que "todos los clubes del fútbol argentino que por sus méritos deportivos se clasifiquen para participar en las competencias, deberán solicitar la concesión de una licencia como condición sine qua non" (ineludible), para los torneos de primera división, reserva y juveniles. La SAF está facultada a imponer requisitos y criterios "adicionales" a los exigidos por la "licencia Conmebol otorgada por AFA", pero respetando los términos básicos del propio reglamento de la Conmebol. Aquí se vislumbra un contrapunto conceptual entre ambos reglamentos de licencias, dado que la SAF sólo califica como club a las instituciones (deportivas) afiliadas "que cuentan con equipo de fútbol y que han cumplido con los méritos deportivos necesarios para participar en las competencias" (Art. 1º Glosario). En tanto, entre los criterios jurídicos de "propiedad y control de los clubes" el reglamento de AFA-Conmebol estipula que ese ítem. no se aplica "en atención que la forma asociativa de los clubes es la Asociación Civil sin fines de Lucro". ¿Qué ocurrirá el día que la SAF apruebe la afiliación de un club bajo otra forma jurídica? Cabe señalar que la letra del reglamento de la SAF estuvo inspirada en el modelo español, concebido para las sociedades anónimas deportivas. En medio del tránsito hacia un fútbol más profesionalizado y transparente según se declama, Newells Old Boys es el primer sancionado con la quita de tres puntos de la tabla final de posiciones. La falta cometida fue calificada por el Tribunal de Disciplina de AFA por evadir las obligaciones contraídas con sus jugadores profesionales, más la inexactitud y/o incorrección (falsedad) en la declaración jurada presentada por el club rosarino, desoyendo reiteradas intimaciones a regularizar los pagos. En este caso correspondía la deducción de 6 puntos pero se redujo a la mitad por tratarse de una primera infracción. En la película "La rueda de la maravilla", Woody Allen plantea el drama de una pareja desigual que vive precariamente en un parque de diversiones ambientado en la década del 50. Ella, una ex actriz convertida en mesera, y él, un veterano calesitero, luchan en la oscuridad de la miseria, con la esperanza que algún día la rueda de la fortuna les regale un mejor pasar. ¿Será la Superliga esa gran rueda salvadora?