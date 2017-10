Hay que fortalecer nuestra universidad

Argentina viene realizando desde hace varios años esfuerzos destinados a expandir la cobertura de la enseñanza universitaria, se trata sin lugar a dudas de una decisión inteligente, ya que no habrá desarrollo económico y social en este siglo XXI sin una presencia relevante de la Universidad. Se crearon nuevas universidades y se amplió la matricula estudiantil. Es notable comparar las cifras de la población estudiantil universitaria en Americana Latina, donde Argentina supera al resto de las naciones, pero cuando únicamente se presta atención a la matricula estudiantil y no a la graduación final. Pero la situación es distinta cuando se presta atención no solamente a la población universitaria total, sino también a la eficacia en el proceso de graduación universitaria. Aquí la situación es diferente en América Latina, ya que los otros países tienen una graduación superior a la vigente en Argentina, por ejemplo, Colombia registra 59 graduados anualmente cada 10000 habitantes, Brasil 50, México y Chile 48, mientras que en Argentina esta cifra se reduce a apenas 28. Para entender esta diferencia existente entre cantidad total de estudiantes y magnitud de la graduación anual hay que tener presente que en Chile y en Colombia se gradúan 61 universitarios cada 100 ingresantes , en Brasil se gradúan 44, mientras en Argentina apenas se gradúan 30.

Argentina es un caso notable, ya que no solamente carece de cualquier sistema de evaluación general del nivel de los conocimientos de los estudiantes secundarios antes de ingresar a la Universidad, sino que además lo prohíbe expresamente en la Ley Nacional de Educación vigente. En la última sesión del Senado de la Nación del año 2015 se aprobó la ley 27204, que establece en su artículo 4 que "todos los alumnos que aprueban la enseñanza secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior". Es difícil de entender la razonabilidad de esta ley en un país que registra un bajo nivel de conocimientos de sus estudiantes secundarios, no solo como lo indican las pruebas PISA, sino también las evaluaciones realizadas por UNESCO en América Latina. En la última Prueba Pisa con participación de Argentina (año 2012), se constató que la cuarta parte de los alumnos de 15 años que fueron mundialmente examinados tenia niveles ‘bajos’ de conocimientos en Matemática, mientras que esta cifra crecía a nada menos que seis de cada diez en el caso de los adolescentes argentinos.

Cabe preguntarse quién se preocupa más por el futuro de los jóvenes: ¿son aquellos países que incitan a la disciplina del estudio y promueven el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes del nivel secundario para poder ingresar bien preparados al nivel universitario, o las naciones como Argentina donde la principal preocupación del último año secundario es el viaje de egresado a Cancún o Bariloche? ¿quiénes se preocupan más por el futuro laboral de los jóvenes de hoy en el difícil mundo globalizado? Seguramente no son los países con pocos graduados universitarios; el principal beneficiado en el largo plazo por los exámenes de graduación secundaria es el propio alumno, ya que esta exigencia lo estimula a estudiar mientras aún está en la escuela secundaria.

Es justamente el estudio metódico, con dedicación continua y disciplina en el esfuerzo, el que permite adquirir los conocimientos para afrontar el desafío laboral en el exigente mundo globalizado de este siglo XXI. Estas exigencias están íntimamente relacionadas con el desarrollo económico y social y los grandes avances científicos y tecnológicos. Por eso se puede afirmar que si el siglo XIX fue el de la escuela primaria, el XX fue el de la secundaria, este siglo es el siglo de la Universidad.

Más allá del atraso asociado con la ocupación de las escuelas es evidente que las deficiencias educativas en Argentina son grandes, por eso no debemos caer en el simplismo de creer que la mera adopción en Argentina de un régimen de exámenes al finalizar el secundario, como el vigente en la gran mayoría de países, resolverá todos los problemas asociados con el escaso nivel de graduación universitaria, pero si los dirigentes políticos continúan con esta actitud pasiva de ignorar la gravedad del atraso y no encaran el problema continuaran como hasta ahora comprometiendo el futuro de los adolescentes.