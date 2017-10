El kirchnerismo y la necesidad de fueros

Terminó la elección legislativa. Finalmente Esteban Bullrich se impuso a Cristina Kirchner, pero ambos tendrán su lugar en la Cámara Alta a partir de diciembre. En este contexto es imperioso analizar y pensar la necesidad de la ex presidenta de exponerse a un comicio que en ningún momento la ubicó como posible ganadora (ni el más optimista auguraba una victoria K tras la mínima ventaja de 20 mil votos obtenida en las primarias de agosto). Y en este sentido, la única razón viable para analizar su llegada al Senado tiene que ver con la necesidad de obtener fueros. Sabida es su compleja situación judicial y conocido el avance de la Justicia con los nombres propios relacionados con el proceso político anterior: desde José López y sus bolsos, pasando por Lázaro Baez y hasta el propio Julio De Vido. En este contexto son muchos también anticipan para la ex mandataria un comprometido futuro judicial.

En igual sentido, Maximiliano Rusconi, abogado de De Vido advirtió en los últimos días: "Si Julio es culpable, Cristina también". Así buscó ligar el futuro de su defendido al de la propia líder de Unidad Ciudadana. Ahora bien, ¿es posible pensar el futuro de un espacio político como el kirchnerismo sin el goce de fueros?, ¿se podrá imaginar algún nombre propio que no tenga complicaciones judiciales?, ¿está la Justicia realizando su trabajo como corresponde?, ¿o estamos frente a una persecución política? Estos son algunos de los interrogantes que se plantean en términos generales y que parece prudente analizar.

En primera instancia, es alarmante lo que se sigue conociendo y reafirmando de todos los ex funcionarios K. En segundo lugar, es claro y evidente que si el ex ministro de Planificación es detenido conoceremos lo más salvaje y brutal que ha dejado ese gobierno y seguramente reafirmaremos la instancia judicial de Cristina, que muchos intuimos. Es en De Vido, donde podemos anticipar algunas respuestas a los interrogantes que se presentan.

Previo al dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ante los reclamos de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio como estandarte de esto mismo, el ex ministro K presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Energía y solicitó una licencia a su cargo, en una clara maniobra que busca correr el foco de atención.

Lo cierto es que en esta oportunidad –contrariamente al alejamiento del cargo por ‘inhabilidad moral’ rechazado antes en el Congreso– las voces más duras de Cambiemos y de toda la oposición al kirchnerismo expresaron que ya están dadas las condiciones para la aprobación del desafuero, con lo que su detención sea inminente. En definitiva solo resta esperar. Será una semana compleja para el ex ministro y seguramente también sean días de mucha intensidad para todos aquellos ex funcionarios que no hicieron las cosas como debían en su paso por la gestión nacional. Lo único que queda claro, es que sea el nombre que sea y presente el cargo que presente, el kirchnerismo parece que no sobrevive sin fueros.