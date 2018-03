Carta de lectores a Jorge Todesca

Sr. Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos Lic. Jorge Todesca

Presente

Los ex funcionarios del Indec integrantes del Movimiento pro Recuperación del Indec ‘Lucía Vera’ desean expresar su más enérgico repudio a la agresión sufrida por la Directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, Cynthia Pok, a los actos intimidatorios a los que fueron sometidos los trabajadores de dicha dependencia y a los destrozos ocasionados en dichas oficinas por parte de un grupo de personas que se desempeñan en la institución. Este tipo de acciones no hacen más que confirmar que la llamada ‘patota’ todavía funciona en el seno del Instituto.

Por otra parte, no se trata de un hecho aislado; existe también intimidación verbal y psicológica en otros sectores del Instituto, lo cual refleja una situación preocupante relativa al clima de trabajo de la institución. El efecto de tal situación resulta particularmente marcado en esta etapa en la cual la institución debe trabajar intensamente en pos de restituir la producción y difusión de estadísticas relevantes y de calidad, lo cual implica revertir -en muchos programas- prácticas inconducentes hacia ese objetivo. Estos actos no colaboran con este objetivo y con el de devolver a la sociedad una institución estadística que trabaje con los estándares de calidad y transparencia que reclama toda sociedad democrática y que caracterizaban al Indec antes de la intervención.

Saludamos al señor Director muy atentamente,

Luis A. Beccaria. Ex Director del Indec

Víctor A. Beker. Ex Director Nacional de Estadísticas Económicas

Clyde Charre de Trabuchi. Ex Directora Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida.

Héctor Nicolini. Ex Director General de Coordinación del Sistema Estadístico Nacional.

Carmen Dopico. Ex Directora de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares

Delia Keller. Ex Directora de Estadísticas del Sector Primario.

Alicia Maguid. Ex Directora de Estadísticas Sectoriales del área Sociodemográfica.

Cristina Klimsza . Ex Coordinadora Técnica- Censos y Estadísticas Agropecuarias y Ambientales.

Nora Santángelo. Ex Coordinadora de Estadísticas de Grandes Empresas y de la Encuesta Nacional a Grupos Económicos.

Siguen más firmas

Buenos Aires, 20 de Abril de 2016