A un año de la UCR en Gualeguaychú y 100 días de Cambiemos en el Gobierno

Ha pasado un año desde que la UCR tomara la decisión político-estratégica de construir la coalición Cambiemos, junto al PRO y la Coalición Cívica. En ese tiempo se plasmaron los principios de la plataforma parlamentaria que nos compromete a los partidos integrantes de la coalición, se eligieron en primarias o se consensuaron candidatos a Presidente y Vice, legisladores Nacionales, provinciales y municipales, gobernadores e Intendentes, participando en elecciones anticipadas en varias provincias y municipios y en tres nacionales (primaria, general y balotaje).

No resultan pocos los logros para una coalición que debía resolver su articulación política y electoral y ser eficiente para conseguir el aval mayoritario del voto popular y reemplazar, después de 12 años en el poder, al kirchnerismo en menos de un año. En tan corto plazo lo logramos.

Hace 100 días que el Presidente Macri dirige los destinos del Gobierno Nacional y en ese tiempo ha conseguido:

n Impulsar la designación de los miembros vacantes de la Corte Suprema, proponiendo dos juristas de alta valoración académica y moral.

n Eliminar las retenciones agrícolas y mineras, el cepo cambiario y las discrecionales regulaciones de comercio exterior.

n Elevar en más de un 150% el mínimo no imponible del heredado e injusto, impuesto al salario.

n Comenzar la normalización de la economía argentina, para disminuir la inflación de forma gradual a un dígito y en cuatro años, eliminando su impacto negativo en el aumento de precios que licúa los ingresos de las familias argentinas. El costo de vida viene de niveles superiores al 35% anual con una aceleración inercial que impacta de lleno en las cifras de este año.

n Emprender la recuperación del autoabastecimiento energético, que viene de un déficit de más de u$s 13.000 millones anuales en importaciones, para mejorar, de forma cuantitativa y cualitativa, la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y Gas, el mercado de exploración, explotación y provisión de combustibles, e incorporando de forma ascendente las energías renovables a nuestra matriz energética, que hoy está compuesta en más de un 80% por no renovables. Esta tarea necesitaba de la necesaria, correcta y dolorosa decisión de sincerar e igualar geográficamente el valor de la tarifa de los servicios públicos de electricidad y gas natural.

n Recuperar el dialogo de la Nación con los gobernadores de Provincias, con el compromiso de recrear el Federalismo, impulsando la sanción de una nueva norma de coparticipación de impuestos nacionales que distribuya recursos en base a las responsabilidades de cada jurisdicción, cumpliendo la sentencia de la Corte Suprema desde el primer día de gobierno con la devolución del 15% de aumento a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba y un mecanismo de devolución gradual del mismo porcentaje al resto de las provincias argentinas.

n Afrontar la negociación de la deuda externa con los holdouts, con la sentencia judicial de Griesa clavada como espada de Damocles, para resolverla definitivamente y poder financiar la inversión pública en infraestructura y la privada en producción y empleo a tasas razonables.

n Mantener todos los beneficios que protegen socialmente a los compatriotas más vulnerables y ampliar la Asignación Universal por Hijo a más de un millón de niños y jóvenes.

n Emprender, con las 24 jurisdicciones provinciales, el desafío de recuperar la calidad de nuestra educación pública, comprometiendo los recursos nacionales para ayudar a igualar los salarios docentes.

n Abrirnos al mundo con identidad y decisión propia, recibiendo la visita de todos los jefes de estado que deseen hacerlo y yendo nuestro Presidente a todos los foros donde se deben defender nuestros derechos y lograr mejores oportunidades para todos.

Destaco que lo hecho ha sido logrado sin mayoría parlamentaria en ninguna de ambas cámaras del Congreso y con un mapa político federal donde 19 de los 24 gobiernos provinciales son de signo político distinto al de Cambiemos. Lo que obliga a invertir tiempo en la búsqueda de los consensos.

Sin dudas es más lo que falta que lo realizado, pero el Presidente Macri ha logrado demostrar en 100 días que ‘Si Se Puede’ tener un país normal y mejor.