Ya hay más de 900 aerogeneradores en funcionamiento

En la Argentina, hay un total de 57 parques eólicos en operación, distribuidos a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Suman un total de 3292 megawatts (Mw) de potencia instalada, gracias al funcionamiento de 900 aerogeneradores. Las provincias que más instalaciones tienen son Chubut y Buenos Aires.

Los datos surgen de un relevamiento que realizó la Cámara Eólica Argentina (CEA), entidad que agrupa a las empresas del sector.

El informe destaca que la existencia de vientos frecuentes e intensos en buena parte del país hace que la Argentina cuente con un "potencial superlativo" en, al menos, el 70% de su territorio. "Si bien la Patagonia se destaca por ser una de las zonas con mayor potencial eólico del planeta gracias a la persistencia y velocidad de sus vientos, este inagotable recurso natural es adecuado y aprovechable en otras geografías, permitiendo altos rendimientos", subraya.

La Argentina cuenta con 3292 Mw de potencia eólica instalada distribuida en las distintas regiones: en el Noroeste, hay 158 Mw; en el Centro, 128 Mw; en Comahue, 253 Mw; el área de Buenos Aires y el GBA cuenta con 1177 Mw y la Patagonia lidera, con 1576 Mw.

Por provincia, el mayor número de aerogeneradores está en Chubut: 365. En Buenos Aires, hay 334. En tanto, se encuentran 91 en Santa Cruz y 62 en La Rioja. Córdoba tiene 36. Neuquén y Río Negro, 29 cada una. Hay 11 en La Pampa y, último, cuatro en Santiago del Estero, precisó el relevamiento.

El informe de la CEA señala que hay 52 parques eólicos en el territorio nacional. "Pero cabe destacar que hay proyectos en marcha, tanto de construcción como de ampliación, que redundarán en un mayor número de aerogeneradores y, en consecuencia, en una mayor producción energética", aclara. En tal sentido, menciona algunos ejemplos: el Parque Eólico La Elbita (provincia de Buenos Aires), el Parque Eólico San Luis Norte (San Luis), el Parque Vivoratá (Buenos Aires), el Parque Eólico Aluar (Puerto Madryn) y el Parque Eólico Arauco (La Rioja).

"El año pasado, los aerogeneradores instalados en el país generaron 12.915,8 gigawatts-hora (GWh), el equivalente a abastecer más de 2,7 millones de hogares", refirió Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la CEA. El directivo, además, destacó que la Argentina "cuenta con un gran potencial gracias a sus factores de capacidad, condiciones topográficas óptimas y personal técnico calificado" y que "la industria eólica puede competir con cualquier alternativa térmica".

Además de recordar el impacto ambiental positivo de esta forma de energía renovable, que reduce la huella de carbono y conduce a economías más sustentables, Ruiz Moreno subrayó que, en 2022, se estima que la energía eólica producirá un ahorro para el país de u$s 3250 millones en divisas.

Este cálculo surge de otro informe que había elaborado la entidad semanas atrás. En ese reporte, destacó que, por cuestiones geopolíticas, este año se habían generado grandes aumentos en los precios de los combustibles fósiles.

Para satisfacer la demanda interna, puntualizó la CEA, la Argentina debe importar combustibles de diferentes mercados. "En este contexto, la apuesta por las energías renovables resulta ampliamente beneficiosa para disminuir la necesidad de divisas del país", contextualizó. Precisó que, durante los meses de menores temperaturas, el país debe importar un promedio de 44 millones de metros cúbicos de gas diarios (Mm3/d), de los cuales 31 Mm3/d provienen por gas natural licuado (GNL). "Estas importaciones se realizan por barco desde países como Qatar o Trinidad y Tobago; y por gasoducto desde Bolivia", describió.

En este escenario, señaló, la generación renovable eólica reduce de manera directa la dependencia del gas y el GNL importados. "Durante 2021, la generación producida por el viento aportó 14,8 terawatts-hora (THw) y, de esta manera, se desplazaron 8,5 Mm3/e de consumo de combustibles, equivalentes al 20% de las necesidades durante el periodo invernal y al 33% del promedio anual", indicó.

"Es así que, entre 2016 y 2020, gracias al desplazamiento del consumo de combustibles fósiles por la mayor oferta eólica, el ahorro fue de más de u$s 1300 millones", precisó el trabajo que presentó la CEA. "Este mismo estudio estimó que, en 2021, el nivel de generación eólica permitió evitar pagos al exterior en un promedio de u$s 800 millones anuales. Y, para este año 2022, teniendo en cuenta la mayor generación producida por el sector y los mayores precios internacionales, este ahorro es cuatro veces mayor y alcanza los u$s 3250 millones", informó.

Explicó cómo llegó a esa cifra. "A los actuales precios, el costo de combustible por cada MWh desplazado es superior a los u$s 230/MWh. Es decir, más que triplica el costo de un MWh renovable. Por cada MW eólicos de capacidad instalada, ya lo largo de su vida útil, la Argentina ahorra u$s 336 millones, multiplicando por 3 la inversión inicial. Esto resulta en un beneficio clave para la matriz energética", concluyó.