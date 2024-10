La tendencia en Real Estate para mejorar rendimiento de empleados ya tiene proyectos en Córdoba y Salta

La mejora en la calidad de vida y la salud es una tendencia que se afirma no solo en Argentina sino en el mundo. La onda wellness aplicada al real estate llegó al país en 2019, de la mano de la pandemia, cuando empezaron a aparecer soluciones relacionadas a estrategias de bienestar.

El WELL Building Institute (IWBI), que lidera el movimiento global para transformar los edificios y comunidades de manera que ayuden a las personas a prosperar, creó la certificación WELL. Se trata de un sistema basado en el rendimiento para medir, certificar y monitorear características del entorno construido que afectan el comportamiento y el estado de ánimo de las personas.

Este sistema es, cada vez, más adoptado por las empresas, ya que hay estudios internacionales que dan cuenta de la mejora en el rendimiento laboral, el aumento de la felicidad de los colaboradores, y a su vez, la disminución en el consumo energético. En la Argentina, actualmente, hay 66 proyectos registrados bajo la certificación WELL, cada uno enfocado en diferentes estrategias.

Dos proyectos que rankean en la Argentina

El nuevo edificio de Grupo Edisur se encuentra ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba, en Manantiales,y se trata de la primera comunidad sustentable de Argentina por Leed for Cities and Communities y principal proyecto de la empresa.

Con una superficie cubierta de más de 6000 metros cuadrados, el edificio fue reconocido en la categoría Gold, la segunda más alta en la certificación, que promueve el uso eficiente del agua y la energía, la calidad ambiental interior y la innovación en el diseño, entre otras iniciativas. La inversión total en el edificio corporativo fue de u$s 8 millones, valor que no incluye el precio de la tierra.

"En nuestro caso, ya acreditamos un ahorro del 22% en eficiencia energética y del 40% en agua. En esta misma línea, como parte de una política de empresa y con más de 200 colaboradores trabajando, avanzamos en la certificación WELL, orientada a la calidad de vida del colaborador en los espacios de trabajo, buscando ser el primer edificio de la Argentina con este reconocimiento", explicó Gonzalo Parga, director de la empresa.

"Respecto a hábitos saludables, es un edificio libre de humo, contamos con un gimnasio equipado disponible más allá de la franja de horario laboral; también hay disponibilidad de frutas y verduras a lo largo de la jornada. También contamos con mobiliario ergonómico, adaptable a los requerimientos de cada usuario", detalló a modo de ejemplo.

Render del edificio de Grupo Edisur.

Por otra parte, también pica en punta WA Diamond, un desarrollo corporativo y residencial con servicios hoteleros para turismo corporativo de 27.000 m2 ubicado en San Lorenzo, Salta, que lleva una inversión aproximada de u$s 35 millones. En la primera etapa de entrega se finalizarán los edificios corporativos en diciembre de 2024, quedando para una segunda etapa de entrega para el segundo semestre de 2025.

"Estamos enfocados en dotar al campus corporativo de todas las comodidades, servicios e innovaciones que las empresas requieren, poniendo a las necesidades de las personas en el centro, desde un enfoque integral para su progreso humano", comentó Magdalena Day, presidenta y fundadora de Grupo Mday,

Dentro de las innovaciones, se destacan las cámaras de oxigenación hiperbárica, diseñadas para mejorar la eficiencia operativa de los empleados mediante la estimulación de la regeneración celular, la estimulación en la reducción de lesiones, y el aumento de la cantidad de oxígeno disponible para los tejidos celulares, lo que se traduce en un mejor rendimiento físico y cognitivo de los trabajadores.

Render del edificio de Grupo Mday.

¿Cuánto cuesta obtener la certificación WELL?

Micaela Smulevich es una de las cofundadoras de Green Group, empresa de servicios integrales de sustentabilidad y representante del IWBI para dar la certificación WELL en toda la región. "Considerando que pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, el ambiente construido tiene un impacto directo en nuestra salud y calidad de vida", dijo.

Los proyectos pueden obtener diferentes niveles de certificación (Bronce, Plata, Oro y Platino), según el grado en que cumplan con los requisitos de iluminación, ventilación, sonidos, materiales, entre otros.

"El costo puede variar significativamente según varios factores, como el tipo de proyecto, su tamaño, ubicación, y el nivel de certificación que se desee obtener. Esto depende en gran medida del punto de partida del proyecto. No es lo mismo certificar un proyecto que ya está incorporando conceptos ambientales y de salud desde el inicio, que certificar uno que requiere adaptaciones importantes para cumplir con los requerimientos básicos de WELL", explicó Smulevich.

La tendencia wellness gana terreno en el mercado argentino de Real Estate.

Y completó: "Generalmente, los costos para lograr la certificación no exceden el 1% del costo total de la construcción".

Para graficar, en Green Group especificaron algunos costos estandarizados. El costo inicial para registrar un proyecto es de u$s 3000. A lo que se suma, el proceso de certificación, que incluye auditorías, revisión de documentos, la cual se obtiene dependiente del área total del proyecto (sqft ó m2) y del uso del proyecto (escuelas, edificios municipales, hospitales, etc.). En este punto, se calculan u$s 1,72 por metro cuadrado, por lo que se estima un gasto que de una ancha franja entre u$s 8000 y u$s 98.000.

En tanto, los tiempos estimados del proceso que toma certificar un proyecto bajo WELL también dependen del estado del proyecto ya sea existente o nuevo, pero en términos generales los tiempos en proyectos existentes generalmente son entre 10 y 12 meses y para edificios nuevos el proceso de certificación transcurre durante el anteproyecto hasta la finalización de la construcción.