Vista cerró su primer balance anual con ganancias e invertirá u$s 400 millones este año

Vista, la petrolera que fundó y dirige Miguel Galuccio, ganó u$s 78,5 millones en 2021. Es la primera vez que la empresa obtiene un resultado anual positivo desde su nacimiento, en octubre de 2017. Sólo el año anterior (2020), había perdido u$s 115,6 millones.

Con la difusión de sus números del año pasado, la compañía, que es uno de los players más activos en Vaca Muerta, precisó que, en 2022, invertirá u$s 400 millones para poner en producción 24 pozos nuevos, y alcanzará así una producción de 46.000 a 47.000 barriles equivalentes diarios (boed). En diciembre, Vista anunció un plan de desembolsos de u$s 2300 millones hasta 2026, con el objetivo de lograr los 80.000 barriles diarios, el doble del volumen registrado en estos días.

En su Hecho Relevante informado a los mercados, Vista también destacó que redujo su costo operativo en un 18%, a u$s 7,4 por boe, año contra año, y aumentó un 66% su producción de petróleo. Además, ratificó el incremento de 42% de las reservas probadas de petróleo y gas, a 181,6 millones de boe, y el aumento del 46% de su producción total (ambos hidrocarburos), a 38.800 boed.

A lo largo de 2021, Vista puso en producción 20 pozos nuevos en Bajada del Palo Oeste, área de Vaca Muerta que ya tiene 40 pozos en producción. En términos de eficiencia operativa, la empresa redujo sus costos de perforación y completación en un 18%. "Este valor estuvo impulsado, entre otros logros operativos, por una disminución del 27% en los días de perforación, año contra año, y el aumento de la eficiencia en completaciones a 8,2 etapas por día en promedio", explicó.

En términos de ebitda ajustado, registró u$s 380,1 millones, un incremento del 298% contra los u$s 95,6 millones de 2020. En tanto, su flujo de caja libre resultó positivo en u$s 105,9 millones. El ratio de deuda neta se redujo de 3,5 veces, en 2020, a 0,8 veces a fines del año pasado.

Bajada del Palo Oeste, el yacimiento insignia de Vista

En tanto, Vista reportó una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 14%, lo que implica una disminución de la intensidad en un 39% con relación a 2020, señaló. Además, comunicó avances en el desarrollo de su portafolio de proyectos y soluciones basados en la naturaleza (Natural Based Soutions) para capturar dióxido de carbono (CO2) en bosques y suelos.

Resultado del trimestre

Por su parte, los resultados del cuarto trimestre de 2021 indican que la producción total ascendió a 41.064 boed, un aumento del 34% contra el período septiembre-diciembre de 2020. Ese incremento estuvo impulsado, principalmente, por el crecimiento de la producción en Bajada del Palo Oeste , destacó la empresa.

La producción de petróleo en el período aumentó 41% interanual, a 32.436 barriles diarios. El lifting cost ascendió a u$s 7,5 por boe, una disminución del 7% contra el trimestre previo. En tanto, el ebitda ajustado fue de u$s 116,5 millones, un incremento secuencial del 13% e interanual del 224 por ciento.

Vista proyecta aumentar este año su ebitda ajustado a entre u$s 550 millones y u$s 575 millones, lo que equivaldría a una mejora del 47% contra el número de 2021.

La empresa es el segundo productor de petróleo no convencional del país, detrás de YPF. El mes pasado, anunció la compra a la alemana Wintershall DEA de la totalidad de otros dos bloques en Vaca Muerta, Bandurria Federal y Aguada Norte, en una transacción valuada en u$s 140 millones.