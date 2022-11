Verano 2023: los aparts de la Costa se alquilan más que las casas por una razón clave

Alquilar una casa de verano en destinos como Pinamar o Cariló se convirtió en una suerte para solo unos pocos. Es que los precios en dólares y el pago en efectivo incentivó a muchos turistas a inclinarse por otras opciones. Los hoteles y apart ganan protagonismo con tarifas en pesos y la posibilidad, en muchos casos, de financiar el pago.

En Pinamar, por ejemplo, donde la plaza está dolarizada y en el 90% de los casos se pide el pago de dólares billetes reconocen que esta temporada los hoteles tienen récord de reservas. "La temporada viene con muy buenas reservas hoteleras", indicó Juan Ibarguren secretario de turismo y desarrollo económico de Pinamar.

Esta es la ciudad más barata de Argentina para comprar una propiedad: el m2 cuesta la mitad que en CABA



¿Fin del regateo inmobiliario?: el valor de la contraoferta ya está en el mínimo histórico



Los inmobiliarios de la zona reconocen que el último mes, producto del Mundial, hubo un parate en las consultas y reservas. "Antes del feriado del 12 de octubre veníamos a un ritmo de entre 60 y 80 llamados diarios. Hoy ese número con suerte llega a las 10 consultas por día", dijo Germán Gómez, socio de Balmoral Propiedades, inmobiliaria de Pinamar.

Si bien, el empresario reconoce que hoy la posibilidad de financiar el pago del alojamiento en pesos es un factor clave, asegura que "los precios en los aparts, son muy altos. En el caso de las casas, el abanico de opciones es más amplio", dijo.

Cuánto sale un apart

Un hotel apart, con pileta, para dos personas, tiene un precio, para una semana de enero en Pinamar, de $ 250.000 como base y pueden llegar hasta duplicar el número . Es decir, poco menos de u$s 800 (tomando como referencia el dólar blue). Muy lejos de lo que sale una casa que tiene un valor promedio por quincena que arranca en los u$s 3000.

Además otro de los factores claves es que, la mayoría, permite el pago en hasta 12 cuotas lo que hace que el hotel sea aún más atractivo. En el caso de las casas de verano "los propietarios quieren dólar billete. En general se paga el 50% a la hora de reservas y el resto en el momento de ocupar el inmueble ", explicó Gómez de Balmoral.

Pinamar es uno de los destinos más buscados. Sus precios están dolarizados

Las reservas de hoteles en los destinos de la Costa se potenciaron durante los descuentos on line como el Black Friday o el Cyber Monday. "Durante la última semana del Black Friday, se incrementaron un 68% las reservas con respecto a la semana anterior y el foco de los viajeros estuvo puesto en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo", explicó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.



"El foco de nuestras promociones estuvo puesto en los viajes domésticos con el fin de fomentar el turismo nacional. Sabemos que los argentinos apuestan fuertemente a viajar y por eso el Black Friday fue una oportunidad para planear las vacaciones. Podemos notar que los viajeros lo tuvieron en cuenta ya que tuvimos un significativo aumento de búsquedas", agregó.

Cambio de destino

Muchos de los turistas que acostumbraban alquilar duplex este año decidieron inclinarse por los hoteles, en muchos casos con media pensión incluida. Pero también hubo quienes decidieron cambiar de destino.

Mar del Plata volvió a ganar adeptos por los valores en pesos y el gran abanico de precios

"Tenemos buen nivel de reservas. Se ve buena ocupación tanto de hoteles como de alquiler de casas. Esto se da porque la plaza se maneja en pesos y el abanico de precios es muy amplio", remarcó Rodrigo Sanz, dueño de la inmobiliaria Sanz y Ordoqui en Mar del Plata.

Los precios de las casas de verano en destinos como Pinamar, Cariló o Valeria del Mar aumentaron en dólares un 10% en comparación al año pasado

Un apart en La Feliz, una semana de enero, tiene un precio que arranca en $ 150.000 con un equipamiento de cocina completo. En el caso de un hotel, sin estas prestaciones, el precio puede llegar a ser hasta la mitad.

" Hay un parate en las reservas y en las consultas. Seguramente como consecuencia del Mundial. A pesar de eso, los propietarios no bajan los precios y siguen pidiendo el pago de dólares billete ", agregó Silvia Melgarejo, dueña de Propiedades del Bosque, inmobiliaria de Cariló.

En Pinamar, la zona más exclusiva de la costa bonaerense, que incluye los balnearios de Valeria del Mar, Cariló, Pinamar y Ostende los precios en dólares subieron en promedio un 10% en comparación al 2021.