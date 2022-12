Vaca Muerta, una realidad que sigue incrementando su potencial

En el marco del IEFA Latam Forum, que se organizó el mes pasado, Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE), y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacaron que Vaca Muerta no sólo tiene potencial para llevar a la Argentina a alcanzar el autoabastecimiento energético, sino tambien de iniciar un camino exportador, que le permita al país incrementar con fuerza el ingreso de dólares. "Para que esto se cumpla, es clave generar leyes que acompañen estas inversiones grandes y de largo plazo", señalaron.

"Vaca Muerta es un reservorio de nivel internacional en petróleo, que está por encima de los mejores yacimientos del mundo", destacó Bulgheroni. "Tal vez, hoy nos concentramos en los sectores más productivos, mientras que, en los Estados Unidos, explotan todo lo que tienen que explotar. En gas, tenemos las reservas más grandes después de los Estados Unidos. Nos encontrábamos con que, hace años, íbamos a las reuniones mundiales del sector y se hablaba de cuándo se acabaría el petróleo. Ahora, sabemos que hay petróleo y gas para muchos años", enfatizó.

El empresario recordó que, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el mundo se hablaba de dejar de invertir en hidrocarburos. "Eso llevó a la escasez y a precios altos", puntualizó. La Argentina, añadió, que antes tenía a un solo comprador (China), ahora tiene también a Europa. "Nos da una alternativa interesante. Pero hay que trabajar. Y lo primero que hay que hacer es generar condiciones en el país, reglas claras, tipo de cambio competitivo. Pero acá, esto último, lo manejan los gobiernos como quieren. Un decreto de 2012 fue muy negativo para el sector y para el país. Para hacer gasoductos, plantas, tiene que haber otras reglas. Y lo otro negativo es el festival de impuestos", dijo.

Con respecto a las inversiones, explicó: "Tenemos que definir el negocio y, para esto, hace falta un acuerdo de todos los actores políticos, porque son grandes inversiones a largo plazo, de siete a 10 años. Vaca Muerta es una producción para 70 años. Por eso, hay que hacer muchas inversiones en infraestructura".

"Hoy en día, es imposible desarrollar inversiones sin cuidar el medioambiente. Tenemos que pensar más a largo plazo. La tecnología está avanzando muchísimo. Los altos precios del petróleo de 2008 generaron la posibilidad de desarrollar equipos eólicos y solares. Son tecnologías muy eficientes. Esos proyectos son de largo plazo y son competitivos", finalizó.

Por su parte, Gutiérrez destacó que, en Vaca Muerta, la inversión ya acumula u$s 30.000 millones. "El yacimiento tiene 2000 pozos y el 80% de su superficie explotada. Un pozo de gas equivale a todo lo que importa la Unión Europea de Rusia", dimensionó el potencial de la formación, que, informó, este año generará u$s 1500 millones de exportaciones y u$s 5000 millones de sustitución de importaciones.

"El 20% de nuestras exportaiocnes hidrocarburíferas va a los Estados Unidos. Esto genera trabajo e integración al mundo. Por cada peso que se desarrolla, el 50% vuelve al fisco nacional, provincial y municipal", agregó el gobernador neuquino. "El escenario geopolítico es un envión para generar oportunidades. Hemos acelerado la infraestructura para atender al mercado interno y acelerar la curva exportadora a Chile y Brasil", agregó. En tal sentido, continuó, será clave el Gasoducto Néstor Kirchner.