Vaca Muerta podría sumar hasta u$s 16.000 millones más en exportaciones

En la actualidad, se producen, en la Argentina, 600.000 barriles de petróleo por día (b/día), de los cuales 300.000 se tratan en Vaca Muerta. Sin embargo, teniendo en cuenta la infraestructura que hay en el país, sólo se refinan y se convierten en combustible unos 500.000 b/día, por lo que, el saldo exportador ronda los 100.000 b/día de crudo.

No obstante, los recursos naturales presentes en la cuenca neuquina permitirían producir mucho más. Podría, incluso, llegar al millón de barriles por día. Esto quedó reflejado en el Energy Summit, un evento organizado por El Cronista y la revista Apertura el pasado jueves. Allí participó Flavia Royón, la secretaria de Energía de la Nación, y sostuvo que "Vaca Muerta hoy es nuestra estrella, aporta el 50% de la producción en la Argentina".



La funcionaria, a su vez, expuso que hoy el país tiene "una oportunidad extraordinaria", dado que, el yacimiento ubicado en la provincia de Neuquén, puede convertirse en el segundo generador de divisas de la Argentina. En la actualidad, está operando al 8% de su capacidad, sin embargo, sostuvo: "El mundo se genera a partir de carbono, y la balanza energética el año pasado fue negativa, pero este año pasa a ser positiva".

Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, sostuvo que, hoy en día, las exportaciones de crudo provenientes de Vaca Muerta rondan los u$s 2500 millones por año. Sin embargo, precisó: "Vaca Muerta tiene potencial para producir un millón de barriles por día. Tiene los recursos, las compañías y el know how. En caso de lograrlo, la Argentina recibiría u$s 16.000 millones más".

Sin embargo, aclaró que, para llegar al objetivo de producir un millón de barriles diarios, se debería triplicar la actividad actual: "Esto significa triplicar todas las empresas: proveedores, compañías de ingeniería, transportistas, distribuidores y plantas de tratamiento".

"La Argentina dejó de ser un país con petróleo y pasó a ser un país petrolero", expuso López Anadón, y agregó que, a pesar de la pandemia y el difícil contexto macroeconómico de la Argentina, la industria siguió avanzando. "Vaca Muerta fue evolucionando tecnológica y eficientemente. Hoy, es una explotación con productividad récord, incluso supera a ciertas cuencas similares que se encuentran en Estados Unidos pero que se explotan desde hace más tiempo", agregó.

Pero, para poder avanzar en este sentido, Royón afirmó que el segundo tramo de la obra del Gasoducto Néstor Kirchner "se está activando" y podría estar terminado para el segundo trimestre de 2024. De hecho, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) lanzará, en el corto plazo, la primera licitación para la construcción de la Etapa II del proyecto que tendrá una extensión de 573 kilómetros desde Tratayén, en Neuquén, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

Además, la funcionaria contó los avances del sector en materia de energía eléctrica: "Publicamos un máster plan de infraestructura de transporte y más líneas que habilitan nuevos proyectos", afirmó. A su vez, destacó que el Estado está ayudando a las pymes con líneas de crédito blandas para que puedan incorporar energías renovables en sus actividades.