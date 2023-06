Esta start up argentina consiguió plata de dos gigantes mundiales y cambió su negocio para expandirse

Con el cierre de una nueva ronda de inversión a fines de marzo, Mamotest, la firma que combate el cáncer de mamas a partir de la tecnología con impacto, logró alcanzar una inversión acumulada de u$s 5 millones y ya apuesta a desembarca en Colombia y Costa Rica.

La firma fue elegida como una de las más innovadoras del mundo por Fast Company (# 8 de Latam) y atrajo la atención y el capital de dos gigantes de la salud a nivel mundial como Merck y Johnson & Johnson. Hoy ya tiene presencia, además de en la Argentina, en México y España y, a fines de marzo de este año, cerró su Pre Series A por u$s 3,3 millones , ronda que lideró Johnson & Johnson Impact Ventures.

"Querían entrar a América latina y les gustó mucho el modelo de Mamotest", explicó a El Cronista el correntino Guillermo Pepe, el creador del emprendimiento, quien agregó que desde Johnson & Johnson están muy entusiasmado y pendientes de los avances de la empresa.

A mediados de 2021, la firma ya había logrado u$s 1,6 millones en un ronda liderada por Merck que le permitió llegar a México, luego a España y expandirse en el país.

Sin embargo, desde su fundación en 2013 como una red de telemamografías para el diagnóstico temprano del cáncer de mamas, Mamotest reconvirtió su modelo de negocio. "Hoy ya no instalamos centros de mamografías. Nos conectamos con centros que ya existen", adelanta Pepe, quien asegura que de esta manera la expansión es mucho más rápida.

Guillermo Pepe, fundador de Mamotest

Bolder: un nuevo modelo

Desde 2022, Mamotest ya no continua instalando centro de mamografías como lo hizo en sus inicios aunque su misión sigue siendo la misma: brindar servicios de diagnóstico asequibles y de alta calidad en lugares desatendidos.

En 2022, se desarrolló Bolder, una plataforma end to end que une a los pacientes con médicos a demanda. "Mientras en Momotest solo hacíamos diagnóstico de mamografías, con esta plataforma el servicio va desde el acceso al diagnóstico hasta que termina el tratamiento. Nos aseguramos que cada mujer acceda a hacerse una ecografía, una biopsia y que consiga una cita con un oncólogo o mastólogo. Incluso, que tenga soporte psicológico", explica Pepe.

Según los datos del emprendedor, este proceso de forma tradicional puede tardar entre 9 meses y un año. Con Bolder, que incluye la IA en el proceso de navegación del paciente, el tiempo se reduce a dos meses.

"En América latina es muy común que cuando una mujer se hace una mamografía y le dicen 'tenés algo', que es lo que te dicen en esa instancia, el proceso quede ahí", cuenta Pepe.

Además de alianzas con profesionales de la salud, en México, Bolder ya avanza en la venta de paquetes de mamografías a empresas para sus empleados y, en el caso que esa persona no la use, la puede donar a otra mujer. "En México, le 85% de las mujeres no tiene cobertura. En la Argentina, el 60% tiene alguna, aunque tal vez de mala calidad", señala el fundador.

Con Bolder, Mamotest llegó a más de medio millón de mujeres -independientemente de sus recursos- y 3500 profesionales de la salud. "Con esta tecnología, el 87% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama accedió a un tratamiento a tiempo", explicó.