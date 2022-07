Un mega laboratorio 'femenino' se instaló en el país: invierte u$s 10 millones

Un mega laboratorio 'femenino' se instaló en el país. Se trata de Organon , que tiene un portafolio de más de 60 productos medicinales para mujeres, desde anticonceptivos orales hasta innovadores implantes subdérmicos y anillos vaginales.

Con una inversión de u$s 10 millones, el desembarco de Organon en la Argentina, incluye también la atención de enfermedades cardíacas y alergias.

Según explicó a El Cronista el director de Negocios en la Argentina, Marcelo Rubino, Organon es en esencia una start-up. La compañía -que cotiza independientemente en Wall Street- es un desprendimiento de la estadounidense Merck, conocida como MSD fuera de su país y de Canadá.

Hace un año, comenzó su expansión con los productos medicinales para mujeres que ya vendía su 'laboratorio madre'. Se posicionó en 140 países, incluida ahora la Argentina.

El desembarco en el país se da con un laboratorio de control de calidad ubicado en Pilar (la Argentina exige un doble control de los medicamentos) y la contratación de 70 empleados efectivos, de los cuales el 54% son mujeres, en línea del propósito de la empresa de enfocarse en el mercado femenino.

La compañía presenta en su lanzamiento un portafolio con más de 60 medicamentos a precios que Rubino califica como 'muy competitivos' frente a la competencia.

"La Argentina es uno de nuestros mercados más importantes dentro de América latina", dijo el ejecutivo, que explicó que el país es parte del Cluster Latam, un mercado regional compartido excepto por México y Brasil, países donde tiene planta de producción y desde donde llegan los productos que se venden en el mercado local.

"Por ahora, no se proyecta construir una planta acá pero sí tenemos acuerdos, y pensamos ampliarlos, con plantas locales donde fabricamos productos que incluso exportamos", explicó Rubino. Las actuales trabas para importar "no impactan en absoluto", aseguró el ejecutivo, que enfatiza que, igualmente, los planes de los laboratorios son a largo plazo y no se retraen por cuestiones coyunturales.

Para este año, ya las proyecciones del ejecutivo y de Florencia Deverill, directora de Recursos Humanos para todo Latam, son de crecimiento, fundamentadas por la accesibilidad que tienen las pacientes en el sistema de salud argentino y las políticas públicas enfocadas a ese propósito, que le suma potencial al negocio.

A nivel global, la empresa factura u$s 60.000 millones y en los próximos cuatro años prevé invertir u$s 200 millones en la región.