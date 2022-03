Tarjetas bloqueadas y pérdidas millonarias: así es el día a día del millonario dueño de DÍA

La invasión de Rusia a Ucrania cumple su día 23. Las tropas del Kremlin asedian las principales ciudades. Zelenski se defiende en Kiev y reclama a la OTAN una zona de exclusión sobre el país. Mientras tanto, crecen las víctimas fatales por los bombardeos.

Asimismo, Rusia sigue sumando sanciones por parte de otros países que demuestran el fuerte repudio ante los hechos de violencia sobre el territorio ucraniano.

El empresario e inversor ruso, Mikhail Fridman, dueño de los supermercados DIA es uno de los que tiene que pagar el precio por la invasión a Ucrania. Según declaraciones de Fridman a la compañía estadounidense -Bloomberg-, después de haber sido sancionado por la UE, el 28 de febrero y por el Reino Unido, el 15 de marzo, manifestó que ya no sabía "cómo vivir".

Según la revista Forbes, es uno de los empresarios más ricos de Rusia. Cuenta con un patrimonio neto de u$s 10.100 millones . No obstante, ahora, tiene todas sus cuentas congeladas.



Mikhail Fridman afirmó que "no puede vivir" por las sanciones de Occidente

El magnate ruso además describió las sanciones de la UE como "infundadas e injustas" en ese momento y dijo que las impugnaría. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, la riqueza del empresario se redujo en u$s 4.000 millones, informó la compañía estadounidense de asesoría financiera.

"No sé cómo vivir", dijo Fridman a Bloomberg. "No lo sé. Realmente no lo sé".

Fridman, que vive en el Reino Unido, tiene una asignación de 2.500 libras (es decir, unos u$s 3.300) al mes y tiene que solicitar una licencia para gastar dinero antes de que el gobierno británico decida qué tan razonable es la solicitud.

"Mis problemas son nada en comparación con los problemas de ellos", dijo a la compañía, en referencia a los ucranianos atrapados en el conflicto.

Un día después de que la UE lo sancionara, el empresario tomó la decisión de renunciar al directorio de Alfa-Bank, como así también a la junta directiva de LetterOne, la firma de inversión que cofundó.

Fridman pidió detener el "derramamiento de sangre" en Ucrania

Aseguró que pensaba que tenía una buena relación con Occidente debido a sus viajes a Washington y al programa de becas Alfa-Bank que creó para ciudadanos estadounidenses, británicos y alemanes en 2004: " Creíamos sinceramente que somos tan buenos amigos del mundo occidental que no podíamos ser castigados ".

A fines de febrero, Fridman pidió detener el "derramamiento de sangre" en Ucrania en una carta remitida al personal de LetterOne, su vehículo inversor con base en Londres. El multimillonario hizo pública su "profunda" tristeza por la invasión de Rusia en el territorio ucraniano y aseguró que "la guerra nunca puede ser la respuesta".

"No hago declaraciones políticas, soy un hombre de negocios con responsabilidades para con mis muchos miles de empleados en Rusia y Ucrania. Sin embargo, estoy convencido de que la guerra nunca puede ser la respuesta. Esta crisis costará vidas y dañará a dos naciones que han sido hermanas durante cientos de años. Si bien una solución parece terriblemente lejana, solo puedo unirme a aquellos cuyo ferviente deseo es que el derramamiento de sangre termine. Estoy seguro de que mis socios comparten mi punto de vista", asegura el multimillonario ruso en su carta.

