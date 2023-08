Qué pasa con los 60 vuelos cancelados y los que estaban en duda: son 11.000 los pasajeros afectados

Después de más de 16 horas de tensión, este mediodía luego de una reunión se levantó la imprevista medida de fuerza que se inició en la tarde de ayer por trabajadores de la empresa Intercargo agremiados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que provocó la suspensión de más de 60 vuelos este lunes y en las primeras horas de la jornada.

Si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria a última hora ayer, la misma no había sido acatada hasta hace minutos. Por esto, esta mañana se cancelaron otros 33 servicios en Buenos Aires -en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery- y en la terminal aérea de la Ciudad de Córdoba. Son más de 11.000 los usuarios perjudicados.

Los pasajeros varados en las terminales y que se acercan a los mostradores en búsqueda de respuestas deben saber que los próximos vuelos no saldrán inmediatamente. Se prevé que habrá demoras de entre dos y cuatro horas en las partidas previstas para lo que resta del día. Aplica para los servicios que no habían sido cancelados todavía. En cambio, aunque el paro se levantó, l as operaciones que se suspendieron fueron dadas de baja definitivamente y no despegarán.

Vuelos, destinos y aerolíneas afectadas por el paro de maleteros

Las principales aerolíneas afectadas son la low cost JetSmart, con sus servicios domésticos, y la chilena Latam Airlines, en sus operaciones en rutas internacionales. La primera canceló 46 vuelos, con más de 8200 pasajeros damnificados. Además de los 15 servicios que se dieron de baja este lunes e involucraron a 4300 usuarios, otras 31 operaciones que la compañía tenía previstas para este martes debieron suspenderse por las complicaciones generadas. Entre ellos, vuelos entre los aeropuertos de Buenos Aires y destinos como Bariloche, Mendoza, Salta e Iguazú.

"Lamentamos estas circunstancias totalmente ajenas a la empresa y pedimos a los pasajeros que sigan y actualicen la información relativa a sus vuelos en el sitio web de la aerolínea o que se comuniquen al centro telefónico de atención al cliente marcando el 11 2206 7799", recomendó JetSmart, y comunicó que los primeros vuelos saldrían recién en dos horas.

JetSmart canceló 46 vuelos entre el lunes y el martes, con más de 8200 pasajeros damnificados.

En tanto, Latam tuvo que cancelar 15 vuelos afectando a un total de más de 4600 pasajeros entre arribos y partidas". De esos servicios, siete debían despegar este martes.

"Latam lamenta los posibles inconvenientes que esta situación ajena a su voluntad pudiera ocasionar y sugiere a todos sus pasajeros chequear el estado del vuelo y alternativas disponibles a través de la página web de la aerolínea o la aplicación móvil", informó en un comunicado.

Qué pasa con los vuelos que estaban en duda por el paro de maleteros

En cuanto a los vuelos que no estaban confirmados, tras el levantamiento de la medida de fuerza se prevé que saldrán, pero con demoras. Es que la regularización del servicio demandará unas horas, tras la reorganización de las operaciones que implicó la medida de fuerza. Por eso, en el sector hablan de una "normalización progresiva".

Los servicios que estaban en duda se debía a la falta de tareas del personal de rampa y maleteros para entregar y despachar el equipaje, lo que impedía que los pasajeros puedan abordar los aviones. Por caso, Air Europa tenía programado un vuelo con salida a Madrid desde Ezeiza a las 12.15 horas que ahora saldrá a las 15.

"Estábamos a la espera de si los empleados acataban la conciliación obligatoria. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Aeropuertos 2000 no nos permitían organizar la subida al avión hasta que no hubiera personal de Intercargo para manipular el equipaje. Lo mismo ocurre con pasajeros que hicieron el web check in y viajan con equipaje de mano. No podían subir a la zona de preeembarque por el mismo motivo", informaron desde la aérea, que en estos minutos está habilitando el proceso.