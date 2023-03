Subastan lotes del ex Tiro Federal que no se lograron vender en un primer intento: cuánto cuesta

El Gobierno porteño sale a subastar un remanente de lotes del ex Tiro Federal. El primero de la tanda se hará mañana jueves, con un precio base de u$s 17,6 millones. De esta forma el Banco Ciudad intentará vender las últimas parcelas que salieron en oferta pero no encontraron comprador, ni oferentes, en el primer intento.

Entre 2021 y 2022 se ofrecieron 23 lotes a través del Banco Ciudad. Fueron 18 los que encontraron comprador y cinco no lo hicieron. Ahora, salen a remate estas últimas parcelas de un total de 32 lotes.

El proyecto del Parque de la Innovación es gestionado por el Ministerio de Desarrollo Económico que conduce José Luis Giusti, y contará con un total de 60.000 metros cuadrados (m2). Se instalarán desde oficinas, un polo comercial, universidades y edificios de viviendas.

La subasta que tiene fecha para mañana jueves, a las 11 de la mañana, se hará a través del sitio online del Banco Ciudad. Las inscripciones cerraron ayer.

Se trata de la parcela número 8 con una superficie total de 1869,61 m2 y la primera en subastarse en 2023. Las empresas que se inscribieron -tuvieron tiempo hasta 48 horas antes del acto- debieron abonar una garantía de más de u$s 500.000.

El Parque de la Innovación está a punto de liquidar sus lotes

La última subasta se había hecho a fines del año pasado. En esa oportunidad el Gobierno ofreció, a través del Banco Ciudad, el lote número 13 con un total de 1367 m2 a un precio base de u$s 10,5 millones. En esa oportunidad no hubo oferentes.

"Hoy quedan 4 -sin contar la de mañana-para subastar, que son las que durante los últimos años no encontraron oferentes", explicaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Las próximas dos ya tienen fecha: serán el 30 y 31 de marzo. La primera será la parcela número 6 con un precio base de u$s 16,4 millones. Mientras que la segunda corresponde el predio número 2 con un valor inicial de u$s 11,8 millones.

El proyecto del Parque de la Innovación

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que el Parque de la Innovación genera un fuerte atractivo por parte de las empresas. La Ciudad les concesionó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) una sede por 100 años y por 50 a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Además, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) adquirió dos parcelas para instalar allí su sede principal.

El grupo Mirgor, fue una de las empresas que apostó al futuro Parque. A principio de 2022 se quedó con una de las parcelas por un desembolso total de u$s 5,7 millones . Para la empresa, se trató de una decisión estratégica: busca asegurarse un lugar en lo que promete ser un futuro centro de innovación en la Ciudad de Buenos Aires.

Así será el proyecto del Parque de la Innovación en Nuñez

El proyecto del ex Tiro Federal atrae por la diversidad de entidades que se instalarán allí, la suma de nuevas viviendas en la ciudad y la conexión con puntos claves como el Metrobus, el estadio de River Plate y la Ciudad Universitaria.



El Parque de la Innovación se desarrollará en un terreno de 12 hectáreas, que quedara bajo la administración de un "Ente Público no Estatal de Gobernanza Mixta" y serán parte del patrimonio de la Ciudad.