Se expande la crisis del campo: Bioceres, con pérdidas millonarias y posibles despidos

Una nueva empresa del agro anuncia recortes y proyecta pérdidas millonarias en su negocio en la Argentina. Se trata de la biotecnológica local Bioceres que, de cara al segundo semestre de la campaña 2024/2025 ya espera una importante reducción en sus previsiones de, tanto de ventas, como, de ingresos, a la vez que no descarta despidos de personal.

Las principales razones de esta baja en las proyecciones, indicó la empresa en un comunicado a sus accionistas, tienen que ver con las "difíciles condiciones en la Argentina, que sigue siendo un mercado decisivo para el desempeño financiero de la compañía".

Sumó, además, que el comportamiento de compra de los agricultores en el país cambió significativamente en comparación con el año anterior, impulsado por las condiciones macroeconómicas adversas y el clima desfavorable . Esto, junto con los altos inventarios del canal, condujo a menores ventas de protección de cultivos y fertilizantes microperlados.

En este contexto, Bioceres espera que sus ingresos durante el período 24/25 sean de aproximadamente u$s 105 millones, con una utilidad bruta de u$s 45 millones y un ebidta ajustado (ganancias antes de impuestos, intereses, amortización y depreciación) de u$s 15 millones.

"Como lo mencionaron los proveedores de insumos agrícolas , así como los distribuidores y vendedores de equipos en el mercado, la Argentina siguió enfrentando importantes obstáculos relacionados con el clima, la economía de los agricultores y el exceso de inventario", indicó la empresa en el escrito.

La caída del mercado de agroquímicos fue una de las razones por las que explotó la crisis del agro. La pandemia, la sequía, la volatilidad macroeconómica que impulsaba a los productores a sobrestockearse y hasta la liberación de las importaciones de mercadería proveniente del extranjero , marcaron el inicio de un periodo que ya tiene cuatro víctimas: Los Grobo y su controlada Agrofina, Surcos y Campo de Avanzada. Todos ellos pidieron abrir su concurso preventivo.

"Si bien este entorno ha tenido un efecto particularmente negativo en los negocios cíclicos, como los fertilizantes microperlados, esperamos seguir manteniendo o ganando participación de mercado en nuestras familias de productos más establecidas", dijo a los accionistas Federico Trucco, director ejecutivo de Bioceres Crop Solutions.

La biotecnológica de capitales locales es dueña de la productora y comercializadora de defensivos agrícolas Rizobacter, una de las compañías que, en medio de la crisis del agro no reportó dificultades para pagar deudas o vencimientos. De hecho, de acuerdo con un comunicado que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este lunes pagará "el Servicio 8 de las Obligaciones Negociables Serie VIII", por una suma cercana a u$s 21,5 millones.