Viva Air y Avianca fueron habilitadas a fusionarse: qué impacto tiene para los argentinos afectados por la low-cost

Tras ocho meses de demoras, se aprobó la integración de Viva Air con Avianca. Sin embargo, la fusión todavía no se cerró, ya que el ente regulador del mercado aerocomercial colombiano, Aeronáutica Civil, impuso ciertas condiciones y ahora Avianca evaluará la viabilidad de incorporar a su negocio a la low-cost que suspendió momentáneamente sus vuelos el 28 de febrero, dejando varados a miles de pasajeros, entre ellos argentinos.

El organismo dependiente del Ministerio de Transporte de Colombia adjudicó el retraso en su pronunciación al hecho de que una posible operación podría implicar la existencia de un monopolio, lo que derivaría en una competencia restringida en las rutas que conforman la oferta de ambas aerolíneas. Por eso, pese a dar el visto bueno, Aeronáutica estableció condiciones que ponen en riesgo la jugada.

Para Viva, la fusión es la única opción para que pueda retomar su actividad. De hecho, hace casi un mes, cuando la aérea anunció la suspensión temporal de sus servicios informó que se debía a su inviabilidad financiera y operativa, producto de la falta de definición oportuna por parte de Aeronáutica.

Pero ahora, incluso con la autorización del ente, la integración no está asegurada. Según explicó Avianca, dadas las implicaciones operativas, financieras y técnicas de la decisión del organismo, "la compañía estudiará la resolución y las medidas expuestas por la autoridad para determinar su viabilidad".

Al respecto, señaló que Viva ya no cuenta con las mismas capacidades -red de rutas, aviones y trabajadores- que tenía antes de la suspensión de sus operaciones, "factor que debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por Aeronáutica".

A su vez, puntualizó que, frente a esta decisión, "caben recursos de apelación no solo de las partes intervinientes, sino de los terceros interesados reconocidos en el proceso, como Latam, Wingo y Ultra Air, por lo que la aprobación con condicionamientos aún no está firme". "Hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada a intervenir en la situación de Viva ni podrá resolver la situación de los usuarios afectados por la low-cost".

Opciones de vuelos para pasajeros argentinos varados

¿Qué pasa entonces con los pasajeros perjudicados por Viva? Según la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), 1291 argentinos compraron pasajes de Viva por agencias de viaje nacionales.

En el caso de que se concrete la fusión, Aeronáutica dispuso como condición que "se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los tíckets de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar".

Al margen de lo anterior, Avianca continuará reubicando en sus vuelos a los viajeros varados, aunque ahora lo hará con un cargo extra, como adelantó El Cronista. Esto se debe a que Aeronáutica dispuso que las aéreas que se solidarizaron con la causa y movilizaron a usuarios perjudicados sin costo alguno, por el momento, dejarán de hacerlo gratis y contarán con una 'tarifa de protección'.

Así es que Avianca anunció que ofrecerá dos alternativas, en línea con la disposición. Es la única compañía que ofreció vuelos de repatriación entre la Argentina y Colombia, tras la cancelación de los viajes de Viva. Hizo dos vuelos especiales. Por ahora, no tiene previstos nuevos servicios extraordinarios. Los pasajeros serán trasladados en las operaciones de su programación regular.

Como primera opción, hasta este viernes mantendrá vigente la posibilidad de reubicar sin costo y por orden de llegada a quienes cuenten con pasajes de Viva Air, sujeto a disponibilidad de asientos y el orden de llegada al aeropuerto.

En segundo lugar, quienes deseen asegurarse un cupo deberán pagar la 'tarifa especial de protección' por trayecto. Aplica para viajar a destinos dentro de Colombia e internacionales, como la Argentina. Desde este viernes, será la única opción que tendrán los pasajeros que tenían reservas con Viva y quieran viajar con Avianca. Deberán llamar al Contact Center de Avianca o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos.

Avianca fijó un precio final de u$s 385,1 por trayecto para la ruta Medellín-Buenos Aires y de u$s 389,2 para los vuelos con Bogotá.

En el caso de la Argentina, la asistencia de Avianca alcanza a los destinos a los que ya vuela esta aerolínea y que compartía con la aérea de bajo costo, que llegó al país en junio pasado con la intención de llevar argentinos al Caribe y Miami: Viva ofrecía vuelos desde sus hubs de Medellín y Bogotá.

En ese sentido, Avianca fijó un precio final de u$s 385,1 por trayecto para la ruta que conecta Medellín con Buenos Aires y de u$s 389,2 para las operaciones con Bogotá. El primer importe se compone de u$s 250 de tarifa, u$s 69,8 de tasas aeroportuarias, u$s 47,5 de IVA y u$s 18 de tasa administrativa, una carga que aplica Colombia a tíckets nacionales e internacionales desde 2006. El segundo incluye u$s 250 de tarifa, u$s 73,9 de tasas aeroportuarias, u$s 47,5 de IVA y u$s 18 de tasa administrativa.

Desde que Viva canceló sus actividades, Avianca reubicó a más de 70.000 personas en 103 rutas, de los cuales 61.000 volaron en trayectos nacionales y 9000 en internacionales. A la fecha, operó 45 vuelos adicionales y destinó 56 counters exclusivos para los viajeros damnificados.