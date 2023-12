Ribeiro, a un paso de la salida del concurso por un acuerdo clave

De forma unánime, Ribeiro aprobó la oferta de pago a sus acreedores tenedores de Obligaciones Negociables (ON) y da un paso más para salir de su millonario concurso, que arrancó en 2021 y acumula un pasivo superior a los $ 5300 millones.

Así lo informó en una nota que publicó la Comisión Nacional de Valores (CNV) este miércoles, luego de que se celebrara el 23 de noviembre la asamblea extraordinaria de acreedores titulares de ONs, donde la compañía de retail fundada por la familia Ribeiro y conocida por sus 'minicuotas' recibió el aval a la propuesta ofertada.

No obstante, pese a que logró las adhesiones que establece la ley, su concurso no termina. Todavía falta que un acreedor de el visto bueno: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que, por la magnitud de su acreencia -$ 1018 millones- reciben un tratamiento 'privilegiado'. Por ese motivo, Ribeiro le solicitó a la Justicia más tiempo.

Lo hizo mediante una nueva prórroga del período de exclusividad, el lapso con el que cuenta para negociar con los acreedores en el marco del concurso. La Justicia dio lugar al pedido y fijó una nueva fecha límite. Del deadline del 11 de diciembre ahora se pasó al 15 de marzo. Hasta ese día, la empresa tiene tiempo para conseguir que se expida la AFIP .



"En el marco del proceso que la firma lleva adelante y tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 a cargo del juez subrogante Dr. Fernando I. Saravia, Secretaría Nº 46 a cargo del Dr. Gastón De Mario, se consiguió la aprobación unánime de la propuesta concursal y su mejora por parte de los obligacionistas presentes en la asamblea extraordinaria de tenedores de Obligaciones Negociables, alcanzando las mayorías que exige la ley", detalla el comunicado que lleva la firma del presidente de la empresa, Manuel Ribeiro.

Alrededor de 270 de los tenedores de ONs dieron el visto bueno a la oferta de pago mejorada que propuso Ribeiro.

El 5 de octubre, se había acordado la celebración de la asamblea extraordinaria de acreedores titulares de las ON "A", "K", "K2", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R" y "S", "declarados admisibles y verificados", estableciéndose la fecha del 23 de noviembre para llevarse adelante el encuentro de forma virtual a partir de las 17 horas. Según el expediente del caso, son alrededor de 270 los tenedores de ONs que Ribeiro emitió por $ 2800 millones y u$s 77 millones.



Previo a esta reunión, en octubre y mayo ya había habido dos intentos de aprobar la reestructuración. En ambos casos, la compañía no logró las mayorías necesarias para avanzar con el reperfilamiento de la deuda, por lo que la Justicia fijó una nueva fecha para noviembre y Ribeiro aprovechó la oportunidad para hacer una mejora de la oferta.

"Luego de haber expresado su conformidad la totalidad de los tenedores de las ON, con su voto a viva voz y en forma individual, la propuesta de acuerdo y su mejora resultaron aprobadas por unanimidad, lo que implica que la Sociedad alcanzó la doble mayoría por número de acreedores y capital exigida por la Ley de Concursos y Quiebras, que representan el 72,2% del pasivo correspondiente en cuanto a acreedores titulares de ON y el 69,9% del total de acreedores computables en esta categoría", explica el texto publicado en la CNV.

En su mejor momento, Ribeiro llegó a tener 87 sucursales y una facturación de u$s 370 millones.

Así las cosas, Ribeiro debió pedirle un tiempo extra a la Justicia. "A pesar de este auspicioso concierto, no hemos logrado una manifestación concreta de la AFIP. En la instancia administrativa se nos informa que la aprobación está pendiente de una firma del directorio. Esa información no está acompañada de la estimación de tiempo en que se obtendrá, o respecto de si los eventuales cambios en el directorio luego del 10 de diciembre no tendrán incidencia o, contrariamente, retrotraerán el trámite", explicó Ribeiro en la nota que envió al Juzgado.

Así, afirmó que "llega al fin del periodo de exclusividad, sumida en la absoluta ignorancia del temperamento que asumirá un único acreedor" (por el ente recaudador). "Pero además de la incertidumbre, la situación entraña un serio riesgo concursal, ya que de persistir la indefinición, ese único acreedor nos llevará al cramdown, a pesar del exitoso esfuerzo antes reseñado", remarcó.

En consecuencia, "a fin de agotar todas las instancias para obtener la aprobación de la AFIP, superando las situaciones burocráticas que pueda generar el cambio de gobierno, solicitamos una prórroga del periodo de exclusividad", manifestó la concursada, motivo por el cual la Justicia decidió otorgarle más tiempo.

Desde que se presentó en convocatoria en agosto de 2021 luego de que fracasara la búsqueda de inversores que se sumen al negocio, la empresa se achicó en medio de la reestructuración que atravesó producto de la reconversión del retail. Desde entonces, conserva una estructura mínima que busca eventualmente relanzar con la reapertura de locales, más ventas por Internet y el relanzamiento de Minicuotas Ribeiro, su línea de financiamiento, que le permitió captar a segmentos de población no bancarizada.

En su mejor momento, el retailer llegó a tener 87 sucursales y una facturación de u$s 370 millones. Pero la devaluación de 2018 marcó el fin del crecimiento y el inicio de su debacle. Quedaron en pie 16 locales y de 2000 empleados pasó a más de 600.