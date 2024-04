Norberto Taranto pidió "libertad en serio" para invertir e impuestos menos "groseros"

"No hay que temerle a la apertura del mercado. Estamos demasiado acostumbrados a la protección y no la necesitamos. Lo que necesitamos es que nos saquen los contrapesos que hay para competir, que no nos hundan con impuestos. Hoy el sistema impositivo es grosero". Con esa claridad, Norberto Taranto, presidente de AFAC y referente indiscutible de la industria autopartista argentina, sugirió la actitud que tienen que tomar los empresarios del sector ante el nuevo escenario económico y el nuevo gobierno.

Durante la presentación de Automechanika, la feria del sector autopartista que se realizará del 10 al 13 de abril, en el Predio Ferial de La Rural en Buenos Aires y de la que AFAC participa activamente, Taranto proyectó además que este "será un año difícil, va a ser duro, para surfear", dijo.

El empresario, que apuesta actualmente a diversificar su producción con interés en aumentar su participación en el mercado de la suspensión (en juntas y retenes, que es su fuerte, tiene el 55% del mercado), aseguró que "en reposición estamos pasando una situación similar al resto de los sectores, donde todos sufren caídas de un 40% en las ventas".

Sin embargo, según Fernando Gorbarán, CEO de Messe Frankfurt Argentina (organizadora de Automechanika), la feria está 'sold out'. "Hubo un gran interés este año por participar en la feria del fabricantes locales y del exterior", dijo.

Hacia adelante, Taranto aseguró que espera un repunte recién para 2025, aunque el Gobierno lo calcula para el segundo semestre en general. "Yo creo que para nuestra actividad, será el año que viene cuando llegará el repunte. El país se va a dedicar a producir y vamos a avanzar. No veo un rebote rápido porque el poder adquisitivo de la gente está muy bajo", aseguró.

Además, dijo que "esta crisis es muy diferente a otras que atravesó el país. Es más larga, viene de elecciones, del 'plan platita'. Vamos a llegar a 2025 pero la vamos a pasar mal un tiempo y habrá varias empresas que quedarán en el camino".

Para Taranto, es indispensable que se piense en implementar una reforma laboral y en tener "libertad en serio". "El país debe tener reglas claras y tiene que ser fácil invertir. Pienso que vamos en el camino correcto pero las formas no me gustan", opinó, y advirtió que no se debe desaprovechar el momento ya que "hay ganas de invertir, tanto de empresarios locales como del exterior".