El presidente de Remax, en clave libertaria: "Necesitamos un país en el que se pueda elegir"

Sebastián Sosa, presidente de la cadena de inmobiliarias Remax en el país, en medio la batalla legal con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), pidió libertad para trabajar. Además, volvió a afirmar que no operan de forma ilegal.

"Necesitamos una economía y un país libre, en donde el cliente pueda elegir con qué inmobiliaria operar", remarcó el empresario inmobiliario en un encuentro con periodistas en donde aseguró que, a pesar del contexto, la firma planea abrir 14 nuevas sucursales en el país y una en Uruguay.

Por qué denuncian a Remax

A fines de 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió una resolución, por la cual le prohibió a la empresa funcionar en el país y ordenó su disolución. El organismo que dirige Ricardo Nissen se hizo eco de un reclamo de Cucicba y de su entonces titular, Armando Pepe, quienes denunciaron a Remax porque, decían, violación de la ley de ejercicio profesional.

Alegaron que la cadena se beneficia de la actividad inmobiliaria sin estar habilitada para eso. En su resolución, Nissen además cargó tintas sobre presunta publicidad engañosa y deslealtad comercial. Sostuvo que, para el cliente, la utilización de la marca da la apariencia de estar operando con una cadena internacional cuando, en realidad, sólo opera con un profesional matriculado localmente en forma individual.

Hoy, según la cadena, una de cada cuatro operaciones que se firman son a través de Remax

"Yo no me fijo en los títulos. Para el propietario el inmobiliario tiene que inspirarle confianza a la hora de vender su casa. Si no sabes escuchar a los clientes no sirve de nada ser profesional", aseguró Sosa al referirse al conflicto con Cucicba.

Lo cierto es que Remax apeló la resolución, con lo cual se abrió un caso en la Justicia Comercial. El fallo de primera instancia podría llegar en años.



A fines del año pasado, la cadena de inmobiliarias presentó una denuncia a la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) contra Cucicba, al que acusó de boicot, cartelización y abuso de posición dominante.

El plan de expansión

En medio del conflicto judicial, la empresa que desembarcó en 2005 en la Argentina, planea abrir 15 nuevas sucursales durante este año. "En Argentina y Uruguay tenemos un total de 160 locales que realizan alrededor de 5000 operaciones por mes", explica su fundador.

El plan es continuar federalizando la marca. "En total el objetivo es abrir 14 locales en la Argentina, llegando a nuevas plazas y una sucursal en Punta del Este, Uruguay ", contó Sosa.

El empresario asegura que el crecimiento de la marca podría ser más rápido sin tantas trabas judiciales. "Hoy hablaríamos del doble de aperturas sin causas judiciales".

Hoy la red en el país emplea a 6000 personas de manera directa y más de 10.000 de forma indirecta.

La marca hoy tiene en total 49.000 propiedades a la venta y otras 2000 en alquiler. "Una de cada cuatro operaciones que se hacen de compra-venta en el mercado se hacen a través de la firma Remax", agrega Sosa.

De hecho, según el empresario inmobiliario, en marzo se registró un 9% más de venta de inmuebles que en el mismo mes del año anterior. Un dato más que llamativo si se tiene en cuenta que, según el Colegio de Escribanos porteños, en marzo se registró un total de 2361 transacciones, un 4,4% menos que en igual periodo del 2021.

Cuál es la clave para seguir creciendo

En un contexto en donde se realizan menos de 2500 escrituras al mes, sin créditos hipotecarios y en medio del debate para modificar la Ley de Alquileres, pensar en un crecimiento para el mercado, es casi una utopía.

"En promedio una propiedad se vende hoy en 120 días. No se trata de un número bajo y esto se debe al stock récord que hay hoy de inmuebles a la venta. Pero la clave para vender es una tasación adecuada", remarca Sosa.

Según datos del sector, hoy hay en total 162.698 inmuebles en venta, con un promedio de 10 departamentos a la venta por manzana.



"Al tasar un inmueble hay que hacer un análisis. Hay que darle argumentos a los propietarios para que entiendan cuál es el valor que va a convalidar el mercado", Agrega. En ese aspecto el empresario detalla que "hay que tomar como referencia los precios de cierre de operaciones, no los de publicación".

Hoy, según los datos relevados por la firma, la brecha que existe hoy entre los precios de publicación y los valores por los que se cierra la operación es del 7,5%. Pero en una propiedad mal tasada esa diferencia supera al 20% .

"Es un mito la negociación. No se puede establecer un valor de venta estipulando una negociación del 15%. Hay que sincerar los precios", explica.

Qué pasa con la Ley de Alquileres

En medio del debate en el Congreso de la Nación que busca modificar la Ley de Alquileres, hoy hay poca oferta, una alta demanda y precios altísimos.

"La clave está en darle garantías a los propietarios y a los inquilinos. Es decir, facilitarle el ingreso a quien va a alquilar, con garantías más flexibles y a los propietarios la posibilidad de poder hacer un desalojo de forma rápida ante el incumplimiento del contrato, algo que hoy no pasa", detalla.

Además, Sosa insistió en que debe volver a los contratos de dos años y con una libre negociación de las partes.

"Una vez que eso se ordene el mercado solo se irá acomodando y los precios van a desacelerar su suba. Crecerá la oferta de propiedades en stock y se terminará con los contratos paralelos", finaliza.