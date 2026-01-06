BAT Argentina designó a Jorge Diego Arguindegui como nuevo country manager en la Argentina. El ejecutivo asumirá al frente de la operación local luego de varios años dentro de la compañía, donde hasta ahora se desempeñaba como director de Asuntos Corporativos y Gobierno para la región.

Arguindegui quedará al frente de la operación local de la tabacalera, con una agenda marcada por la regulación del sector y el impulso de nuevas categorías de productos , áreas en las que se desempeñó durante los últimos años dentro del grupo.

En la Argentina, BAT opera con una planta productiva en el Parque Industrial de Pilar y una dotación de más de 350 empleados.

Trayectoria

Antes de su desembarco en la tabacalera, Arguindegui desarrolló su carrera en diferentes sectores, como transporte aéreo y ferroviario. Durante más de una década ocupó cargos directivos dentro de Corporación América, donde estuvo vinculado a tareas de management, relaciones institucionales y comercio exterior.

En 2016 fue gerente general de la Línea Sarmiento, bajo la órbita de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Arguindegui se incorporó a BAT Argentina en 2019 y, desde entonces, ocupó distintos cargos dentro de la estructura regional. Desde 2020 estuvo al frente del área de Asuntos Corporativos y Gobierno para la región.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, cuenta con estudios de posgrado en Finanzas Internacionales por la Universidad Di Tella y un MBA por IAE Business School.