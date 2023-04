Por qué Buenos Aires pasó de ser la segunda ciudad más cara de la región a una de las más baratas

Buenos Aires cayó dos posiciones, en solo tres años, en el ranking de ciudades más caras que elaborada el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop.

Según el Relevamiento Inmobiliario de América Latina de 2023; Montevideo es la ciudad más cara para comprar un inmueble con un precio por metro cuadrado (m2) de u$s 3146. En un segundo lugar se ubica Santiago de Chile (u$s 2915), Ciudad de México, en el tercer puesto (u$s 2531 dólares) y por último Buenos Aires (u$s 2362).

En 2020, a poco del inicio de la pandemia, Buenos Aires ocupaba el segundo lugar por debajo de Santiago de Chile. Pero, la desaceleración de precios impulsados por la falta de créditos hipotecarios y el stock récord de propiedades en venta, como consecuencia de la Ley de Alquileres, hizo que la Argentina cayera dos posiciones.

En julio de 2020, cuando la nueva Ley de Alquileres entró en vigencia se incrementó el número de inmuebles a la venta llegando a batir todos los récords. La normativa desalentaba las inversiones en el mercado locativo, por lo que los propietarios volcaron sus inmuebles a la venta. Al crecer la oferta, con una demanda muy baja, los precios se vieron obligados a bajar.

En los últimos tres años, los valores de publicación de inmuebles en venta se desplomaron 27%. Mientras en 2020 el valor por m2 era de u$s 3003 hoy, en Buenos Aires se paga u$s 2362.

Los precios en Buenos Aires cayeron un 2,4% en dólares nominales en el último año, según los datos relevados por el informe. Se trata de un número más que considerable si se tiene en cuenta que en promedio, los precios subieron 3% en el total de ciudades relevadas.

Montevideo tiene hoy el valor más caro del metro cuadrado para comprar una vivienda

Por el contrario, las ciudades con m2 más accesibles de la región son Bogotá (u$s 1051), Quito (u$s 1202 ), Córdoba (u$s 1311) y Rosario (u$s 1455). Dos de ellas de la Argentina.



El informe releva el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de 9 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio de publicación.

Precios, a la baja

Durante 2022, los precios de publicación de las propiedades en venta bajaron en promedio un 7%, según datos de Zonaprop. El dato que sorprende es que el 25% de la oferta total del mercado fue retasada con precios a la baja.



Los departamentos usados siguen liderando la caída de precios y acumularon una desaceleración del 7%. Mientras que las unidades en pozo tuvieron una baja interanual del 5,5 por ciento.

"El escenario en el corto plazo muestra una cierta estabilidad en cuanto a valores. No creemos que los precios empiecen a recuperarse en parte por el contexto económico y por las elecciones de octubre", finalizó Fabián Achaval dueño de la inmobiliaria homónima.