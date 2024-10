En época de ajuste, los argentinos restringieron sus consumos, una tendencia que incluso se reflejó en los medicamentos. Según el último informe de la consultora Moiguer, el 37% de la clase media debió reducir la dosis o dejar de comprar el remedio correspondiente a su tratamiento. El precio de los fármacos y su gran aumento es el problema de fondo.

Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los precios de los medicamentos aumentaron un 325% interanual en el primer semestre del año, porcentaje que supera ampliamente la inflación que del 263,4% para el mismo periodo.

Un informe de la Unión Argentina de Salud (UAS), al que El Cronista tuvo acceso, analiza las diferentes variables que entran en juego a la hora de definirse el precio final de los medicamentos y qué impacto se espera tenga una eventual importación de los mismos.

La confederación, que agrupa a organizaciones de medicina privada proveedoras de servicios de salud a más del 70% de los ciudadanos del país, indicó que el problema de acceso a los medicamentos responde la falta de financiamiento, problemas de suministro, insuficiente capacidad de producción local, inadecuada legislación farmacéutica, influencia de los acuerdos comerciales, entre otros.

Argentina tiene los medicamentos más caros de América Latina.

En diálogo con este medio, Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y miembro de la UAS , afirmó que en el fondo todos son problemas de dinero e intereses. Lo que hace que incluso, Argentina tenga los precios de medicamentos más caros de América Latina, y que otros países como Estados Unidos y España.

"No puedo dar el detalle pormenorizado de los costos del laboratorio, es difícil cuantificar, pero, por ejemplo, para producir drogas en Argentina hay que importar drogas básicas y hasta hace no mucho era un tema conseguir los dólares. También hay un costo por investigación, la innovación va generando aumentos constantes de los precios. Sin embargo, hay algo clave la diferencia de valores de un mismo producto con otros países es mucha. Algo pasa", dijo Pivetta.

Argentina tiene los medicamentos más caros

Un importante estudio impulsado por el Centro de Estudios para la Salud Argentina (CESA), comparó los precios de 13 medicamentos de uso frecuente, entre nuestro país y España. Los datos arrojaron que los remedios son sustancialmente más altos acá. Para graficar algunos ejemplos:

La Metformina (fármaco antidiabético) que en Argentina cuesta $34.517, en España vale 2,90 euros -a cambio de monedas equivale a $4.350-. Es un 715% más caro en territorio argentino.

El Diclofenac 75 que en Argentina cuesta $20.455, en España vale 2,50 euros -a cambio de monedas equivale a $3.750. Es un 446% más caro en territorio argentino.

El Paracetamol 500 que en Argentina cuesta $6.790, en España vale 0,87 euros -a cambio de monedas equivale a $922,50-. Es un 635% más caro en territorio argentino.

Argentina tiene un gran desarrollo farmacéutico, pero los precios de los medicamentos son altos.

El presidente Javier Milei defiende la teoría de que la libertad de mercado y la libre competencia hace que los precios se regulen solos, e incluso bajen si entran más jugadores. La situación no aplica en el país, y al consultar al especialista de UAS, consignó a El Cronista, que "se trata de una falla de mercado" ocasionada por "el comportamiento oligopólico".

"Precisamente nuestro país se caracteriza por un desarrollo muy importante de la industria farmacéutica, de gran seguridad y calidad. No obstante, sus estrategias corporativas y de relativa competencia, determinan que a pesar de la oferta de cantidad, esto no se traduce en menores precios en el mercado nacional y la comparación con España así lo demuestra", argumentan desde la confederación.

En este mismo sentido, detallaron que la industria farmacéutica en España es un factor clave y estratégico de la economía, existiendo unas 174 plantas industriales. Mientras que, en Argentina también posee un posicionamiento muy importante, contando con unas 190 plantas, de las cuales 160 son de capitales nacionales. Dato que nuevamente enciende las alarmas.

"Lamentablemente, es histórico esto. Argentina tiene un desarrollo espectacular de la industria del medicamento. Su desarrollo tiene menos investigación de innovación porque hacen biosimilares, es decir, copias de muy buena calidad de los fármacos que están protegidos por la Ley de Patente. El costo es menor que el de EE.UU. o España y aun así, el precio final es más caro acá", insistió Pivetta.

Especialistas ven en la importación de medicamentos la posibilidad de estabilzar o bajar los precios.

Qué impacto tendrían las importaciones de medicamentos

En los últimos días, se despertó el malestar de los laboratorios y opiniones cruzadas por el apoyo del Ejecutivo a la importación de medicamentos. Todo comenzó cuando se dio a conocer que el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, negocia para traer medicamentos de la India.

La Unión Argentina de Salud bajó el tonó al debate por aspectos de seguridad sanitaria e incumplimientos de normas locales para la importación, y además, insistió en que más allá del caso particular de Mendoza, la importación es un movimiento clave para contener los precios.

"El cuestionamiento concreto es hacia los medicamentos provenientes de India, ya que el ANMAT no reconoce la actuación de las agencias regulatorias locales. No sucede de igual modo con los medicamentos producidos en EE. UU., Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, etc. ya que ingresan al país automáticamente debido que se reconoce la evidencia de comercialización de origen. Sin embargo, también es cierto que el sector farmacéutico indio abastece más del 50% de la demanda mundial de diversas vacunas, el 40% de la demanda de genéricos de EEUU y el 25% de todos los medicamentos del Reino Unido", observó a modo de conclusión.